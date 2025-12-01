Открыт прием заявок на XIII Премию АПКиТ
Автор: БК
1 декабря 2025
Профессиональный приз будет вручаться в 10 проектных и 15 индивидуальных категориях
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) начала прием заявок на соискание XIII Национальной кинематографической Премии АПКиТ.
Кинокомпании, анимационные студии, телеканалы и видеосервисы могут подать свои сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в этом году, до 20 декабря включительно.
Профессиональный приз будет вручаться в 10 проектных и 15 индивидуальных категориях.
Подробнее о правилах подачи заявки – в регламенте XIII Премии АПКиТ.
Самое читаемое
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»Подробнее
Минкультуры предлагает ввести полное госфинансирование анимацииПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабряПодробнее
Netflix рухнул во время премьеры финального сезона «Очень странных дел»Подробнее
Стали известны победители кинопремии «Бриллиантовая бабочка»Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла новую категорию для визуальных новаторовПодробнее
Warner Bros. просит покупателей сделать более выгодные предложенияПодробнее
Предварительная касса четверга: «Иллюзия обмана 3» снова перваяПодробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Умри, моя любовь»Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил вторую часть кинопрограммыПодробнее
Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программуПодробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводстваПодробнее
Все иностранные фильмы будут демонстрироваться в Армении с субтитрамиПодробнее
В России разработан стандарт для производителей детского и подросткового контентаПодробнее
«Зимний» убрал драму «Социализация» из программы фестиваляПодробнее
Paramount выпустит новый «Час пик»Подробнее
Предпродажи уикенда: «Умри, моя любовь» расположилась выше всех новинокПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27-30 ноябряПодробнее
В Москве прошла премьера мелодрамы «Два мира, одно желание»Подробнее
Касса России: «Авиатор» смог вырвать сереброПодробнее
Новости по теме
Кинокомпания MEM Cinema Production присоединилась к АПКиТПодробнее
На форуме «Креативный код» обсудили меры по развитию киноиндустрииПодробнее
АПКиТ проведет сессию об экосистеме талантов в рамках ПМЭФ-2025Подробнее
Названы победители XII премии АПКиТПодробнее
Пятый канал покажет прямую трансляцию вручения XII премии АПКиТПодробнее