Открыт прием заявок на XIII Премию АПКиТ

Автор: БК

1 декабря 2025

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) начала прием заявок на соискание XIII Национальной кинематографической Премии АПКиТ.

Кинокомпании, анимационные студии, телеканалы и видеосервисы могут подать свои сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в этом году, до 20 декабря включительно.

Профессиональный приз будет вручаться в 10 проектных и 15 индивидуальных категориях.

Подробнее о правилах подачи заявки – в регламенте XIII Премии АПКиТ.

 

