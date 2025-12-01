Открыт прием заявок на XIII Премию АПКиТ

Профессиональный приз будет вручаться в 10 проектных и 15 индивидуальных категориях

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) начала прием заявок на соискание XIII Национальной кинематографической Премии АПКиТ.

Кинокомпании, анимационные студии, телеканалы и видеосервисы могут подать свои сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в этом году, до 20 декабря включительно.

Профессиональный приз будет вручаться в 10 проектных и 15 индивидуальных категориях.

Подробнее о правилах подачи заявки – в регламенте XIII Премии АПКиТ.