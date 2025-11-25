Paramount выпустит новый «Час пик»

Из-за обвинений в адрес режиссера Бретта Рэтнера от проекта отказался целый ряд студий

Четвертый ЧАС ПИК с Джеки Чаном и Крисом Такером обрел новый дом – по информации Deadline, очередную часть франшизы, принадлежащей New Line Cinema, выпустит в прокат Paramount.

Сообщается, что компания займется дистрибуцией от имени Warner Bros. за комиссию в двузначном проценте от сборов.

По слухам, от релиза проекта отказался целый ряд студий – причиной стали многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против продюсера и режиссера Бретта Рэтнера.

На днях инсайдеры утверждали, что с инициативой о запуске продолжения ЧАСА ПИК к новым владельцам Paramount, Ларри и Дэвиду Эллисонам, якобы обратился лично президент США Дональд Трамп. Последний, на данный момент, фильм серии вышел в прокат в 2007 году.

Также стоит отметить, что Рэтнер, долгое время находившийся в негласном голливудском «черном списке», недавно завершил работу над документальным фильмом MELANIA о первой леди США Мелании Трамп. Премьера ленты от Amazon MGM Studios состоится в американском кинопрокате 30 января.

Фото: кадр из фильма ЧАС ПИК 3