top banner

Paramount выпустит новый «Час пик»

Автор: Илья Кувшинов

25 ноября 2025

Из-за обвинений в адрес режиссера Бретта Рэтнера от проекта отказался целый ряд студий

Четвертый ЧАС ПИК с Джеки Чаном и Крисом Такером обрел новый дом – по информации Deadline, очередную часть франшизы, принадлежащей New Line Cinema, выпустит в прокат Paramount.

Сообщается, что компания займется дистрибуцией от имени Warner Bros. за комиссию в двузначном проценте от сборов.

По слухам, от релиза проекта отказался целый ряд студий – причиной стали многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против продюсера и режиссера Бретта Рэтнера.

На днях инсайдеры утверждали, что с инициативой о запуске продолжения ЧАСА ПИК к новым владельцам Paramount, Ларри и Дэвиду Эллисонам, якобы обратился лично президент США Дональд Трамп. Последний, на данный момент, фильм серии вышел в прокат в 2007 году.

Также стоит отметить, что Рэтнер, долгое время находившийся в негласном голливудском «черном списке», недавно завершил работу над документальным фильмом MELANIA о первой леди США Мелании Трамп. Премьера ленты от Amazon MGM Studios состоится в американском кинопрокате 30 января.

Фото: кадр из фильма ЧАС ПИК 3

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Господдержка кинопроизводства будет слегка увеличена в 2026 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Авиатор» стартовал со второй строчки
Подробнее
Предложение Netflix о покупке Warner Bros. Discovery включает выпуск фильмов в кинотеатрах
Подробнее
Госдума рассчитывает приравнять деструктивный контент к экстремистскому
Подробнее
Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» остается в лидерах
Подробнее
Реконструкция кинотеатра «Аврора» в Санкт-Петербурге начнется осенью 2026 года
Подробнее
Звезды «Холодного сердца» получат по $60 млн за работу над двумя продолжениями
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении срока давности за показ фильмов без ПУ
Подробнее
Стартовал прием заявок на участие в Promo Fest Pay TV
Подробнее
Сиквел «Злой» может продемонстрировать лучший старт 2025 года в американском прокате
Подробнее
НТВ заключил эксклюзивный контракт со сценаристом «Ментовских войн»
Подробнее
Warner Bros. Discovery рассчитывает принять финальное решение о продаже к концу года
Подробнее
Рибейты кинопроизводителям в Санкт-Петербурге вырастут на 40% в 2026 году
Подробнее
Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 ноября 2025 года
Подробнее
«Иллюзия обмана 3» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20-23 ноября
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Авиатор» взлетел выше «Повелителя ветра» и «Селфи»
Подробнее
Геля, призрак и медведь: итоги российского онлайн-проката в октябре 2025 года
Подробнее
Дракула в пиратской бухте
Подробнее

Новости по теме

Warner Bros. Discovery рассчитывает принять финальное решение о продаже к концу года
Подробнее
Режиссеры «Подземелий и драконов» снимут новый «Звездный путь»
Подробнее
Netflix, Comcast и Paramount готовят свои предложения по покупке Warner Bros. Discovery
Подробнее
Новое руководство Paramount составило «черные списки» звезд, поддерживающих Палестину
Подробнее
Warner Bros. Discovery отклонил первоначальное предложение Paramount о покупке
Подробнее