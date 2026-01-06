Обзор новинок проката на уикенде 8–11 января

Во второй праздничный уикенд прокатная сетка пополнится релизами преимущественно для взрослой аудитории, наиболее заметным из которых станет звездный триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG). Сидни Суини и Аманда Сайфред разыгрывают небанальную, полную сюжетных твистов историю в эффектном визуальном исполнении. Ближайшими кассовыми аналогами видятся эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (70 млн рублей и 117 тысяч зрителей на старте) с Николь Кидман и ЕРЕТИК (74,5 млн рублей и 153 тысячи зрителей после первых выходных) с Хью Грантом в главной роли.

БК: «ГОРНИЧНАЯ – практически идеальное жанровое предложение для аудитории 18+, которая за первую половину новогодних праздников будет окончательно измучена жаждой по подобному контенту – взрослому, откровенному, остросюжетному».

Отечественная комедия ДОБРЫЙ ДОКТОР (AK) по юмористической стилистике также больше подходит для взрослой, чем для семейной аудитории. Любимец зрителей Юрий Стоянов играет роль доктора со скверным характером, который вынужден стать наставником для непутевого героя Виктора Хориняка. В основе сюжета – французская лента 2019 года, адаптированная под российские реалии. Ориентирами для прогнозов служат такие комедии перевоспитания, как НЕПОСЛУШНИК 2 (90,6 млн рублей и 300 тысяч зрителей на старте) с тем же Виктором Хориняком в одной из главных ролей, выходившая за пару недель до новогодней битвы в 2022 году, и летний хит 2024 года ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (73,5 млн рублей и 191 тысяча зрителей за первый уикенд).

Ценители хорроров тоже не останутся без новинки – СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ (EXP). Классический американский фильм ужасов о проклятом ребенке не удивляет концептом, но выглядит крепким представителем жанра. Основной опорой для прогноза служат прошлогодние хорроры СИНИСТЕР. НОВЫЕ ДУШИ (19,2 млн рублей и 34 тысячи зрителей на старте) и АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН» (23,7 млн рублей и 43 тысячи зрителей по результатам первого уикенда), чей релиз состоялся 1 января.

Также в прокат выйдут комедийный хоррор ГРИНЧ. УЖАСАЮЩИЙ НОВЫЙ ГОД (KNLG) и семейная картина ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА: КАНИКУЛЫ НА БАГАМАХ (CIPA).

06.01.2026 Автор: Вероника Cкурихина