  • Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» выигрывает третью неделю подряд

Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» выигрывает третью неделю подряд

Автор: Георгий Романов

2 марта 2026

Лучшей из новинок стала военная драма «Малыш»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (AK). Проект записал на свой счет еще около 253 млн рублей (586,5 тысяч зрителей), доведя общую кассу до отметки в 1,68 млрд рублей. С подобной динамикой покорение престижной планки сборов в два млрд рублей остается лишь вопросом времени. 

Бронза таблицы отошла лучшей новинке уикенда – военной драме МАЛЫШ (CAO). За четыре дня проката в копилке отечественной картины с Глебом Калюжным оказалось 43 млн рублей (91,3 тысячи зрителей). 

С шестой строчки чарта стартовала российская комедия ДРАНИКИ (AK). В дебютный уикенд релиз освоил порядка 21 млн рублей. 

Строчкой ниже расположилась драма КУТЮР (CPF) с Анджелиной Джоли в главной роли. К вечеру воскресенья на счету новинки оказалось примерно 17 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

