Решение об увольнении художественного руководителя Берлинского кинофестиваля пока не принято

Немецкие СМИ сообщают, что Триша Таттл пока останется во главе Берлинале, поскольку на экстренном заседании в Министерстве культуры не было принято никакого решения о ее будущем на этой должности.

«Сегодня утром в канцелярии состоялось заседание наблюдательного совета KBB GmbH. Темой обсуждения был Берлинский кинофестиваль. Обсуждение направления развития Берлинале между художественным руководителем Тришей Таттл и наблюдательным советом будет продолжено в ближайшие дни», – заявил пресс-секретарь госминистра по вопросам культуры ФРГ Вольфрама Ваймера.

Новость о возможном увольнении Таттл всколыхнула общественность – петиция в ее поддержку за менее чем 24 часа собрала более 700 подписей. В числе подписантов – Тильда Суинтон, Шон Бэйкер, Нэнси Спилберг, Клебер Мендонса Филью и многие другие. Помимо этого, более 500 сотрудников фестиваля написали открытое письмо, в котором выразили поддержку своему худруку.

