  • Берлинский кинофестиваль может снова сменить художественного руководителя

Берлинский кинофестиваль может снова сменить художественного руководителя

Автор: Илья Кувшинов

25 февраля 2026

Триша Таттл занимает эту должность с апреля 2024 года

Госминистр по вопросам культуры ФРГ Вольфрам Ваймер может снять с должности художественного руководителя Берлинале Тришу Таттл из-за того, что на недавнем смотре она сфотографировалась с пропалестинскими активистами. Об этом сообщает газета BILD со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, уже завтра, 26 февраля, состоится внеочередное заседание руководства организации Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB), на котором будут обсуждаться вопросы организации Берлинского кинофестиваля и возможные кадровые изменения.

Представители организации подтвердили информацию BILD о заседании, однако отказались «комментировать спекуляции».

Стоит отметить, что Ваймер остался недоволен не только ситуацией с Таттл, но и высказываниями режиссера Абдаллы Аль-Хатиба, ставшего победителем секции «Перспективы»: постановщик картины ХРОНИКИ ОСАДЫ (Chronicles From the Siege) использовал свою благодарственную речь для политического заявления по Сектору Газа. Представители фестиваля, в свою очередь, подчеркнули, что слова Аль-Хатиба «находятся в рамках законов Германии о свободе слова».

Напомним, что Триша Таттл вступила в должность художественного руководителя Берлинского кинофестиваля в апреле 2024 года.

Фото: официальный сайт смотра

