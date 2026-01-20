top banner

Объявлена программа 76-го Берлинского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

20 января 2026

В основной конкурс попали 22 картины

Организаторы 76-го Берлинского кинофестиваля представили участников основной конкурсной программы грядущего смотра.

В секции будут соревноваться 22 картины, в которых приняли участие такие звезды, как Эми Адамс, Ченнинг Татум, Эль Фаннинг, Жюльет Бинош, Каллум Тернер и Райли Кио.

Фильмом открытия Берлинале станет новая лента афганского режиссера Шарбану Садат NO GOOD MEN, а сам фестиваль пройдет с 12 по 22 февраля.

Основной конкурс
У МОРЯ (At the Sea, реж. Корнель Мундруцо)
• ДАО (Dao, реж. Ален Гомис)
• ПЫЛЬ (Dust, реж. Анке Блонд)
ДОМАШНИЕ ИСТОРИИ (Etwas ganz Besonderes, реж. Эва Тробиш)
ВСЕМ НРАВИТСЯ БИЛЛ ЭВАНС (Everybody Digs Bill Evans, реж. Грант Джи)
ЖЕЛТЫЕ БУКВЫ (Gelbe Briefe, реж. Илькер Чатак)
ЖОЗЕФИНА (Josephine, реж. Бет де Араухо)
СПАСЕНИЕ (Kurtuluş, реж. Эмин Алпер)
САМЫЙ ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ (The Loneliest Man in Town, реж. Тизза Кови, Райнер Фриммель)
МОЯ ЖЕНА ПЛАЧЕТ (Meine Frau weint, реж. Ангела Шанелек)
МУХИ (Moscas, реж. Фернандо Эймбике)
И НАСТУПИТ РАССВЕТ (A New Dawn, реж. Ёситоси Синомия)
НИНА РОЗА (Nina Roza, реж. Женевьев Дюлюд-Де Селлес)
КОРОЛЕВА В МОРЕ (Queen at Sea, реж. Лэнс Хаммер)
ОБРЕЗАНИЕ РОЗОВЫХ КУСТОВ (Rosebush Pruning, реж. Карим Айнуз)
РОЗА (Rose, реж. Маркус Шляйнцер)
КУНЖУТ, НОЧЬ ЗВЕЗД (Soumsoum, la nuit des astres, реж. Махамат Салех Харун)
ШЕПОТОМ (À Voix Basse, реж. Лэйла Бузид)
ВОЛЬФРАМ (Wolfram, реж. Уорик Торнтон)
ВСЕ МЫ ЧУЖИЕ (Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren, реж. Энтони Чэнь)
ЙО. ЛЮБОВЬ – ЭТО МЯТЕЖНАЯ ПТИЦА (YO Love is a Rebellious Bird, реж. Анна Фитч, Бенкер Уайт
РОЖДЕННЫЙ НОЧЬЮ (Yön Lapsi, реж. Ханна Бергхольм)

