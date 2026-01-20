Объявлена программа 76-го Берлинского кинофестиваля
В основной конкурс попали 22 картины
Организаторы 76-го Берлинского кинофестиваля представили участников основной конкурсной программы грядущего смотра.
В секции будут соревноваться 22 картины, в которых приняли участие такие звезды, как Эми Адамс, Ченнинг Татум, Эль Фаннинг, Жюльет Бинош, Каллум Тернер и Райли Кио.
Фильмом открытия Берлинале станет новая лента афганского режиссера Шарбану Садат NO GOOD MEN, а сам фестиваль пройдет с 12 по 22 февраля.
Основной конкурс
• У МОРЯ (At the Sea, реж. Корнель Мундруцо)
• ДАО (Dao, реж. Ален Гомис)
• ПЫЛЬ (Dust, реж. Анке Блонд)
• ДОМАШНИЕ ИСТОРИИ (Etwas ganz Besonderes, реж. Эва Тробиш)
• ВСЕМ НРАВИТСЯ БИЛЛ ЭВАНС (Everybody Digs Bill Evans, реж. Грант Джи)
• ЖЕЛТЫЕ БУКВЫ (Gelbe Briefe, реж. Илькер Чатак)
• ЖОЗЕФИНА (Josephine, реж. Бет де Араухо)
• СПАСЕНИЕ (Kurtuluş, реж. Эмин Алпер)
• САМЫЙ ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ (The Loneliest Man in Town, реж. Тизза Кови, Райнер Фриммель)
• МОЯ ЖЕНА ПЛАЧЕТ (Meine Frau weint, реж. Ангела Шанелек)
• МУХИ (Moscas, реж. Фернандо Эймбике)
• И НАСТУПИТ РАССВЕТ (A New Dawn, реж. Ёситоси Синомия)
• НИНА РОЗА (Nina Roza, реж. Женевьев Дюлюд-Де Селлес)
• КОРОЛЕВА В МОРЕ (Queen at Sea, реж. Лэнс Хаммер)
• ОБРЕЗАНИЕ РОЗОВЫХ КУСТОВ (Rosebush Pruning, реж. Карим Айнуз)
• РОЗА (Rose, реж. Маркус Шляйнцер)
• КУНЖУТ, НОЧЬ ЗВЕЗД (Soumsoum, la nuit des astres, реж. Махамат Салех Харун)
• ШЕПОТОМ (À Voix Basse, реж. Лэйла Бузид)
• ВОЛЬФРАМ (Wolfram, реж. Уорик Торнтон)
• ВСЕ МЫ ЧУЖИЕ (Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren, реж. Энтони Чэнь)
• ЙО. ЛЮБОВЬ – ЭТО МЯТЕЖНАЯ ПТИЦА (YO Love is a Rebellious Bird, реж. Анна Фитч, Бенкер Уайт
• РОЖДЕННЫЙ НОЧЬЮ (Yön Lapsi, реж. Ханна Бергхольм)