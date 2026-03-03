top banner

«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат

Автор: БК

3 марта 2026

Релиз картины от студии А24 был намечен на 23 апреля

Мокьюментари МОМЕНТ с Charli XCX в главной роли не выйдет в прокат в России и странах СНГ. Об этом сообщает дистрибьютор «Русский Репортаж».

«По независящим от нас причинам прокат фильма МОМЕНТ на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится. Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнерам за проявленный интерес», – гласит официальное заявление в телеграм-канале прокатчика.

Релиз картиныот компании А24 был намечен на 23 апреля.

Фото: кадр из фильма МОМЕНТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Горничная» и «Рыцарь семи королевств» стали самыми популярными проектами у пиратов в феврале
Подробнее
В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в кино
Подробнее
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контента
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» выигрывает третью неделю подряд
Подробнее
«Союзмультфильм» начал трансформацию из анимационной студии в бренд-холдинг
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 23 февраля – 1 марта 2026 года
Подробнее
Минкультуры определило получателей субсидии на обеспечение проката и проведение киномероприятий
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках марта
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» вновь первая
Подробнее
Касса России: «Красавица» взяла бронзу
Подробнее
КИОН рассказал о новинках марта
Подробнее
В Таиланде покажут новинки российского кино
Подробнее
Премия «Ника» объявила номинантов за 2025 год
Подробнее
Российские власти определились со сроками блокировки Telegram
Подробнее
Netflix выходит из переговоров насчет покупки Warner Bros. Discovery
Подробнее
Касса четверга: лучшая новинка начала прокат с пятого места
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Кутюр»
Подробнее
Недетское кино: итоги российского онлайн-проката в январе 2026 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26 февраля - 1 марта
Подробнее