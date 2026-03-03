«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат

Релиз картины от студии А24 был намечен на 23 апреля

Мокьюментари МОМЕНТ с Charli XCX в главной роли не выйдет в прокат в России и странах СНГ. Об этом сообщает дистрибьютор «Русский Репортаж».

«По независящим от нас причинам прокат фильма МОМЕНТ на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится. Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнерам за проявленный интерес», – гласит официальное заявление в телеграм-канале прокатчика.

Релиз картиныот компании А24 был намечен на 23 апреля.

Фото: кадр из фильма МОМЕНТ