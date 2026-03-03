«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Автор: БК
3 марта 2026
Релиз картины от студии А24 был намечен на 23 апреля
Мокьюментари МОМЕНТ с Charli XCX в главной роли не выйдет в прокат в России и странах СНГ. Об этом сообщает дистрибьютор «Русский Репортаж».
«По независящим от нас причинам прокат фильма МОМЕНТ на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится. Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнерам за проявленный интерес», – гласит официальное заявление в телеграм-канале прокатчика.
Релиз картиныот компании А24 был намечен на 23 апреля.
Фото: кадр из фильма МОМЕНТ
Самое читаемое
«Горничная» и «Рыцарь семи королевств» стали самыми популярными проектами у пиратов в февралеПодробнее
В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в киноПодробнее
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контентаПодробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре StartПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» выигрывает третью неделю подрядПодробнее
«Союзмультфильм» начал трансформацию из анимационной студии в бренд-холдингПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 23 февраля – 1 марта 2026 годаПодробнее
Минкультуры определило получателей субсидии на обеспечение проката и проведение киномероприятийПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мартаПодробнее
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» вновь перваяПодробнее
Касса России: «Красавица» взяла бронзуПодробнее
КИОН рассказал о новинках мартаПодробнее
В Таиланде покажут новинки российского киноПодробнее
Премия «Ника» объявила номинантов за 2025 годПодробнее
Российские власти определились со сроками блокировки TelegramПодробнее
Netflix выходит из переговоров насчет покупки Warner Bros. DiscoveryПодробнее
Касса четверга: лучшая новинка начала прокат с пятого местаПодробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Кутюр»Подробнее
Недетское кино: итоги российского онлайн-проката в январе 2026 годаПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26 февраля - 1 мартаПодробнее