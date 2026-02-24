top banner
В Госдуме предложили создать единый орган по поиску деструктивного контента

Автор: Илья Кувшинов

24 февраля 2026

Идея была озвучена на круглом столе по сохранению и укреплению традиционных ценностей

24 февраля в Госдуме состоялся круглый стол по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

По сообщению телеграм-канала «Осторожно новости», во время дискуссии религиовед Игорь Иванишко заявил, что в России слишком много ведомств занимаются поиском деструктивного контента, и предложил создать вместо них единую организацию.

«В советское время Главлит занимался тем, что убирал из литературы контент, который был направлен против советского правительства и армии […] Данное ведомство занималось тем, что убирало всю порнографию и то, что склоняло к ранней половой жизни несовершеннолетних. Почему бы не заимствовать те формулировки, чтобы новый орган занимался теле- и радиокомпаниями по данному принципу», – сказал он.

Актер и депутат Николай Бурляев считает нужным ввести общественный контроль за детским кино. Он вспомнил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», после выхода которого, по словам Бурляева, повысилась детская преступность, и предложил вернуть «институт редактуры», чтобы правоохранители читали сценарии перед съемками фильмов.

Член общественного совета при Роскомнадзоре Андрей Цыганов, в свою очередь, предложил включить в законы РФ ответственность за искажение истории и понятие целомудрия. Последнее, по его мнению, поспособствует борьбе с порнографией, пропагандой эскорта и «иных видов разврата».

Фото: официальный сайт Государственной думы РФ

