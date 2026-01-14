Комитет Госдумы одобрил законопроект о госфинансировании отечественных мультфильмов
Автор: Илья Кувшинов
14 января 2026
Документ был внесен на рассмотрение в декабре
Комитет Государственной Думы по культуре рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей. Об этом сообщает ТАСС.
Документ был внесен на рассмотрение в декабре – изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».
Напомним, что сейчас полное государственное финансирование предусмотрено для производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, однако указанная норма не распространяется на анимацию.
Фото: Freepik
