top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Комитет Госдумы одобрил законопроект о госфинансировании отечественных мультфильмов

Комитет Госдумы одобрил законопроект о госфинансировании отечественных мультфильмов

Автор: Илья Кувшинов

14 января 2026

Документ был внесен на рассмотрение в декабре

Комитет Государственной Думы по культуре рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был внесен на рассмотрение в декабре – изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Напомним, что сейчас полное государственное финансирование предусмотрено для производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, однако указанная норма не распространяется на анимацию.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Простоквашино» заработало два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Горничная» обгоняет «Плохую девочку»
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал четыре миллиарда в российском прокате
Подробнее
«Буратино» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
Гильдия актеров США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Руководство Warner Bros. отклонило очередное предложение Paramount о поглощении
Подробнее
Гильдия продюсеров США представила номинантов на свою премию
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал пять миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Первый канал вернулся в топ-3 самых популярных телеканалов России в 2025 году
Подробнее
Сергей Некрасов покидает кинопрокатную компанию «Вольга»
Подробнее
Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»
Подробнее
Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикенда
Подробнее
Международная касса: «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом за всю историю
Подробнее
В России разработаны программы для проверки контента на наличие нежелательных элементов
Подробнее
Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»
Подробнее
«Невероятные приключения Шурика» возглавили новогодний топ онлайн-кинотеатра Premier
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 января
Подробнее
Касса России: «Чебурашка 2» возглавил первый уикенд года
Подробнее

Новости по теме

В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей на платформах
Подробнее
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании мультфильмов
Подробнее
Минкультуры предлагает ввести полное госфинансирование анимации
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении срока давности за показ фильмов без ПУ
Подробнее
Господдержка кинопроизводства будет слегка увеличена в 2026 году
Подробнее