Фестиваль «МультПрактика» проведет питчинг анимационных проектов

Подать заявку на участие можно до 22 марта

Организаторы Воронежского международного анимационного фестиваля «МультПрактика» объявили о старте приема заявок на участие в питчинге анимационных проектов, который впервые пройдет в рамках смотра.

К участию принимаются проекты анимационных короткометражных и полнометражных фильмов, а также анимационных сериалов, находящиеся в стадии разработки и не завершенные производством. Заявки могут подать авторы, режиссеры, сценаристы, художники и продюсеры в возрасте от 18 лет.

Подать заявку можно на официальном сайте фестиваля до 22 марта. Финалисты будут приглашены к очной защите проектов, которая состоится в Воронеже с 22 по 24 мая в рамках деловой программы «МультПрактики».

Победитель в номинации «Лучший питчинг-проект» получит консультационно-производственную поддержку от партнеров и организаторов фестиваля, а также возможность представить проект ключевым игрокам рынка.