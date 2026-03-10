ФАС подтвердила запрет рекламы на всех ограниченных Роскомнадзором платформах

Ответственность за нарушение закона несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прояснила позицию ведомства в части контроля рекламного законодательства.

В частности, в ФАС подчеркнули, что реклама запрещается на всех платформах и соцсетях, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством России.

«В связи с принятием Роскомнадзором мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram* и Facebook*, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp* ФАС России усматривает в размещении рекламы на данных ресурсах признаки нарушения части 10.7 статьи 5 Федерального закона "О рекламе"», – гласит заявление ведомства.

Служба также напомнила, что ответственность за нарушение данного закона несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

* принадлежат Meta – организация признана экстремистской и запрещена в России

Фото: Freepik