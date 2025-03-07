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Роскомнадзор может начать контролировать сборы за интернет-рекламу

Автор: Илья Кувшинов

7 марта 2025

Подчеркивается, что это не потребует увеличения штатной численности ведомства

Минцифры предложило Роскомнадзору взять под контроль исполнение закона об отчислениях с онлайн-рекламы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.

Предполагается, что ведомство будет наделено полномочиями по исчислению обязательных отчислений ‎за распространение рекламы в интернете и проведению мониторинга ‎за полнотой и своевременностью их уплаты. Подчеркивается, что это не потребует увеличения штатной численности надзорной службы.

Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей онлайн-рекламы отчислять в федеральный бюджет по 3% дохода за квартал. Нововведение затронет тех, кто распространяет рекламу для привлечения внимания потребителей, находящихся на территории России.

Отдельно отмечалось, что отчисления не придется платить за рекламу на сайтах, которые принадлежат вещателям теле- и радиоканалов или учреждены государственными или муниципальными органами, а также ресурсам информагентств.

Фото: Freepik

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