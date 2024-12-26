Владимир Путин подписал закон о 3% сборе с интернет-рекламы

Отчисления от распространителей онлайн-рекламы должны производиться каждый квартал

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей онлайн-рекламы отчислять в федеральный бюджет по 3% дохода за квартал. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведение затронет тех, кто распространяет рекламу для привлечения внимания потребителей, находящихся на территории России.

Отдельно отмечается, что отчисления не придется платить за рекламу на сайтах, которые принадлежат вещателям теле- и радиоканалов, а также ресурсам информагентств.

Исключение также коснется и рекламы на сайтах сетевых изданий, учредителями которых являются государственные или муниципальные органы, а также тех, что получали в течение года субсидии из бюджета.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Фото: официальный сайт Президента России