Disney планирует повысить стоимость рекламы на Супербоуле-2027

Автор: Илья Кувшинов

17 апреля 2026

Компания рассчитывает получить $10 млн за 30-секундный слот

Компания The Walt Disney Company рассчитывает получить по $10 млн за 30-секундный рекламный слот во время трансляции Супербоула в 2027 году.

По данным инсайдеров, столь высокая стартовая планка пока сдерживает спрос: часть рекламодателей заняла выжидательную позицию. Также отмечается, что темпы продаж рекламного инвентаря отстают от привычных для рынка показателей.

Финал национального турнира по американскому футболу традиционно остается главным телевизионным событием года в США, а рекламные паузы во время трансляции служат ключевой площадкой для продвижения крупнейших кинорелизов и брендов. Для сравнения, в 2026 году средняя стоимость 30-секундного ролика составляла $7–8 млн, тогда как премиальные размещения могли превышать отметку в $10 млн.

Основным вещателем игры в 2027 году выступит ESPN, при этом трансляция также будет доступна на ABC – обе сети входят в структуру Disney.

