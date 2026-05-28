Представлен новый тизер мистического экшена «Тайный город»

Автор: БК

28 мая 2026

Премьера сериала состоится этой осенью

«Кинопоиск», «Медиаслово» и телеканал ТНТ представили новый тизер сериала «Тайный город» – историю о выборе и его последствиях. 

В центре сюжета – Артем (Олег Савостюк), случайно ставший свидетелем загадочного происшествия. Это событие открывает ему дверь в скрытую от обычных горожан Москву, которая существует по своим законам. Расследование инцидента в центре столицы поручают опергруппе под управлением принципиального майора Андрея Корнилова (Алексей Гуськов).

В актерском составе также задействованы Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин, Лео Канделаки, Диана Пожарская, Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Павел Чинарев, Кирилл Кяро, Денис Шведов, Иван Добронравов, Лолита Таборко, Александра Ревенко, Петар Зекавица, Игорь Верник и Сергей Шакуров.

Созданием «Тайного города» занималась компания «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино. Режиссерами сериала выступили Андрей Туманов и Николай Рыбников.

Премьера проекта, вдохновленного циклом произведений Вадима Панова, состоится в эфире телеканала ТНТ и на «Кинопоиске» уже этой осенью.

