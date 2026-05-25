Предварительная касса уикенда: экшн «Грязные деньги» опередил всех
Автор: БК
25 мая 2026
Триквел «Не одна дома 3. Выпускной» предварительно заработал 60,8 млн
Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда с результатом 167,5 млн рублей (256,1 тысяч зрителей) стал новый фильм Гая Ричи ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (СР).
Второй лучшей новинкой стал триквел молодежной франшизы НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (АК). Проект с Миланой Хаметовой в главной роли освоил 60,8 млн рублей (151,4 тысяч зрителей).
Американский фильм ужасов ОБСЕССИЯ (EXP) с учетом сеансов с субтитрами сумел записать на свой счет 38,1 млн рублей за четыре дня проката и привлечь 67,6 тысяч зрителей.
Фэнтези-комедия БОГАТЫРИ (NKI) отметилась на старте результатом в 32,4 млн рублей (86,8 тысяч зрителей).
Фото: кадр со съемок фильма ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
