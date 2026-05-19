Названы победители XIII премии АПКиТ

Автор: БК

19 мая 2026

Лучшим фильмом был назван «Батя 2. Дед»

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила лауреатов своей тринадцатой премии.

Лучшим полнометражным художественным фильмом был назван БАТЯ 2. ДЕД.

Победителями в сериальных категориях для онлайн-кинотеатров стали «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Челюскин. Первые». 

Полный список победителей

• Лучший онлайн-сериал (7 и более серий) – "Ландыши. Такая нежная любовь" (Wink)
• Лучший онлайн-сериал (1–6 серий) – "Челюскин. Первые" (Wink)
• Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий) – Эльбрус" ("Пятый канал")
• Лучший телесериал (5–19 серий) – "Константинополь" (НТВ)
• Лучший мини-сериал на ТВ (1–4 серии) – "Дорогой Вилли" (РЕН ТВ)
• Лучший комедийный сериал – "Подслушано в Рыбинске" (Premier, Start, НТВ)
• Лучший полнометражный художественный фильм – БАТЯ 2. ДЕД
• Лучший актер сериала – Тимофей Трибунцев ("Подслушано в Рыбинске")
• Лучшая актриса сериала – Мария Аронова ("Олдскул")
• Лучший актер второго плана в сериале – Игорь Золотовицкий ("Улица Шекспира")
• Лучшая актриса второго плана в сериале – Анна Чиповская ("Атом")
• Лучший документальный фильм – БРАТ НАВСЕГДА
• Лучший документальный сериал – "Дорогой Вилли. Настоящая история" ("КИОН", Premier)
• Лучший анимационный сериал – "Три кота"
• Лучшая режиссерская работа – Петр Тодоровский ("Подслушано в Рыбинске")
• Лучшая сценарная работа – Иван Баранов ("Подслушано в Рыбинске")
• Лучшая операторская работа – Максим Осадчий ("Фишер. Затмение")
• Лучшая работа кастинг-директора – Екатерина Семина ("Ландыши. Такая нежная любовь")
• Лучшая оригинальная музыка к сериалу – Владимир Юстус, Евгений Трофимов и Илья Аноприев ("Ландыши. Такая нежная любовь")
• Лучшая оригинальная работа звукорежиссера – Ростислав Коренблит ("Ландыши. Такая нежная любовь")
• Лучшая работа художника-постановщика – Назик Каспарова ("Константинополь")
• Лучшая работа художника по костюмам – Светлана Михаленко ("Константинополь")
• Лучшая работа художника по гриму – Анастасия Эсадзе и Татьяна Шайгарданова ("Волшебный участок 2")
• Лучшая работа режиссера монтажа – Марсель Шамшулин ("Бар "Один звонок")
• Лучшие визуальные эффекты – "Волшебный участок 2" (студия Black Point)

