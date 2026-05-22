top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Грязные деньги» предсказуемо вырвались в лидеры

Предварительная касса четверга: «Грязные деньги» предсказуемо вырвались в лидеры

Автор: БК

22 мая 2026

Третья часть франшизы «Не одна дома» на второй позиции

В наступивший уикенд все верхние строчки бокс-офиса оккупировали различные новинки. Согласно предварительным данным, лидером четверга стал комедийный экшн ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (СР). Новый фильм Гая Ричи записал на свой счет чуть больше 25 млн рублей (42,3 тысячи зрителей) и может рассчитывать на 275 млн по итогу уикенда. 

Серебро чарта отошло триквелу молодежной франшизы НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (АК). Фильм с Миланой Хаметовой в главной роли заработал в первый день проката 7,3 млн рублей (19,9 тысяч зрителей), что к концу недели может превратиться в 60–70 млн. 

Хоррор ОБСЕССИЯ (EXP) заработал в стартовый день 5,9 млн рублей (11,3 тысячи зрителей). К вечеру воскресенья фильм ужасов может собрать порядка 40 млн. 

Еще одна премьера недели, комедия БОГАТЫРИ (NKI), освоила почти 4 млн рублей (13,1 тысяч зрителей), что позволило ей занять четвертое место в таблице лучших релизов четверга. За четыре дня проката в копилке проекта должно оказаться примерно 50-55 млн. 

Фото: кадр из фильма ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 мая 2026 года
Подробнее
Американская касса: на вершину вернулся «Майкл», а «Обсессия» стартовала лучше «Грязных денег»
Подробнее
Международная касса: байопик «Майкл» вернул себе лидерство
Подробнее
Названы победители XIII премии АПКиТ
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» перешагнул рубеж в 400 млн рублей
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ провел «Спиддейтинг» выпускников с продюсерами
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Коммерсант» остается в лидерах
Подробнее
Касса России: пиратские релизы взобрались на вершину
Подробнее
Драму «Станция» от Okko и «Среды» покажут на Каннском кинофестивале
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернулись на вершину проката
Подробнее
В Казани пройдет бесплатная кинолаборатория ФПРК
Подробнее
Фонд кино продлевает сроки приема заявок на переоборудование кинотеатров в малых населенных пунктах
Подробнее
Степан Бурнашев снимет фильм совместно с французскими и японскими продюсерами
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 мая
Подробнее
ТЭФИ открыла прием заявок на участие в ХХV Всероссийском телеконкурсе «ТЭФИ-Регион»
Подробнее
Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства семейных фильмов и авторской анимации
Подробнее
На Marché du Film был представлен российский фильм «Навар»
Подробнее
Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства анимационных национальных фильмов
Подробнее
РОСКИНО и «Союзмультфильм» проведут серию международных показов к 90-летию студии
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Грязные деньги» уступили «Операции «Фортуна»
Подробнее