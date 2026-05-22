Предварительная касса четверга: «Грязные деньги» предсказуемо вырвались в лидеры

Третья часть франшизы «Не одна дома» на второй позиции

В наступивший уикенд все верхние строчки бокс-офиса оккупировали различные новинки. Согласно предварительным данным, лидером четверга стал комедийный экшн ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (СР). Новый фильм Гая Ричи записал на свой счет чуть больше 25 млн рублей (42,3 тысячи зрителей) и может рассчитывать на 275 млн по итогу уикенда.



Серебро чарта отошло триквелу молодежной франшизы НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (АК). Фильм с Миланой Хаметовой в главной роли заработал в первый день проката 7,3 млн рублей (19,9 тысяч зрителей), что к концу недели может превратиться в 60–70 млн.



Хоррор ОБСЕССИЯ (EXP) заработал в стартовый день 5,9 млн рублей (11,3 тысячи зрителей). К вечеру воскресенья фильм ужасов может собрать порядка 40 млн.



Еще одна премьера недели, комедия БОГАТЫРИ (NKI), освоила почти 4 млн рублей (13,1 тысяч зрителей), что позволило ей занять четвертое место в таблице лучших релизов четверга. За четыре дня проката в копилке проекта должно оказаться примерно 50-55 млн.

