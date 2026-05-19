Обзор новинок проката на уикенде 21–24 мая

Главной новинкой уикенда станет авантюрный комедийный боевик ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (CP). Новая работа Гая Ричи опирается на узнаваемый динамичный стиль, звездный актерский состав, в котором ведущие роли исполняют Джейк Джилленхол и Генри Кавилл, а также на устойчивый интерес к режиссеру в России. Сам релиз выглядит тем самым потенциальным блокбастером, которые российские зрители привыкли смотреть в мае в прежние годы. К тому же в официальном прокате у картины минимум неделю не будет конкурента. Поэтому проект может рассчитывать на стартовые сборы на уровне экшнов ДЖОН УИК 4 (302 млн рублей и 783 тысячи зрителей) и ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (207 млн рублей и 520 тысяч зрителей).

Сезон выпускных вечеров в стране откроет НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (AK) – новая часть, вероятно, наиболее популярной сейчас подростковой российской франшизы. Героиня Миланы Хаметовой снова встретится со злоумышленниками, которые отхватят по полной от смекалистых выпускников. В прошлом году сиквел показал прирост стартовой выручки относительно первого фильма почти на 60%, и третий проект вполне может рассчитывать на свою фанбазу и также увеличение кассы прямо в первый уикенд. Ориентирами по сборам служат НЕ ОДНА ДОМА 2 (67,3 млн рублей и 195 тысяч зрителей на старте) и картина из другой франшизы МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (146 млн и 407 тысяч зрителей по итогам первых выходных).

Для семейной и более детской аудитории тоже есть предложение – БОГАТЫРИ (NKI). Комедийный фэнтези-экшн разыгрывают Роман Курцын и Роман Постовалов из АРТЕКА. Название отсылает к богатырской теме, которая хорошо монетизируется в прокате, однако, судя по роликам, фильм в большей степени предлагает комедию про попаданцев в современный мир, а не создает новый, что несколько сдерживает кассовые ожидания. Основными референсами видятся СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (55,6 млн рублей и 163 тысячи зрителей на старте) и СОКРОВИЩА ГНОМОВ (80,8 млн рублей и 204 тысячи зрителей после первого уикенда).

Темной лошадкой уикенда представляется хоррор ОБСЕССИЯ (EXP). Не исключено, что его кассовый потенциал вырос буквально за неделю, после старта в США, где фильм стал хитом в свое жанре, собрав одинаково положительную критику от прессы и зрителей. В первую очередь, «ужасная» кинометафора нездоровых отношений заинтересует молодую публику в крупных городах, но при хорошем «сарафане» имеет все шансы удивить кинотеатры и в небольших населенных пунктах, несмотря на отсутствие звезд в касте, как это было с ОДНО ЦЕЛОЕ. Кроме того, лента отлично подходит под формат спецпоказов с обсуждением. Ориентирами для стартовых прогнозов служат ГЛАЗАМИ ПСА (22,4 млн рублей и 46,6 тысяч зрителей) и ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (17,3 млн рублей и 35 тысяч человек).

Дмитрий Некрасов: «ОБСЕССИЮ легко можно назвать глотком свежего воздуха на перенасыщенном хоррор-рынке. Фильм уверенно держится на стыке чистого ужаса и черной комедии: жесткие, местами отвратительные эпизоды соседствуют с нервно-смешными, и эта смесь работает лучше, чем у большинства прямых конкурентов».

Также в прокат выйдут триллер АМЕРИКАНСКИЙ МАНЬЯК (KNLG), новый фильм Романа Михайлова ПОКА НЕБО СМОТРИТ (K24), собравший хорошую прессу на ММКФ-2026, аниме ПОМПОКО: ВОЙНА ТАНУКИ В ПЕРИОД ХЭЙСЭЙ (RR), фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛУШКИ: КРОВЬ НА ТУФЕЛЬКЕ (PNR), мультфильм ТЕНЬ (TNL) и аниме ХРАНИТЕЛЬ КАМФОРНОГО ДЕРЕВА (RUR).

В пиратском сегменте с большой вероятностью продолжит лидировать ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2, привлекающий преимущественно молодую и женскую аудиторию в крупных городах.

19.05.2026 Автор: Вероника Cкурихина