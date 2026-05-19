Обзор новинок проката на уикенде 21–24 мая
Делай деньги
Главной новинкой уикенда станет авантюрный комедийный боевик ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (CP). Новая работа Гая Ричи опирается на узнаваемый динамичный стиль, звездный актерский состав, в котором ведущие роли исполняют Джейк Джилленхол и Генри Кавилл, а также на устойчивый интерес к режиссеру в России. Сам релиз выглядит тем самым потенциальным блокбастером, которые российские зрители привыкли смотреть в мае в прежние годы. К тому же в официальном прокате у картины минимум неделю не будет конкурента. Поэтому проект может рассчитывать на стартовые сборы на уровне экшнов ДЖОН УИК 4 (302 млн рублей и 783 тысячи зрителей) и ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (207 млн рублей и 520 тысяч зрителей).
Сезон выпускных вечеров в стране откроет НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (AK) – новая часть, вероятно, наиболее популярной сейчас подростковой российской франшизы. Героиня Миланы Хаметовой снова встретится со злоумышленниками, которые отхватят по полной от смекалистых выпускников. В прошлом году сиквел показал прирост стартовой выручки относительно первого фильма почти на 60%, и третий проект вполне может рассчитывать на свою фанбазу и также увеличение кассы прямо в первый уикенд. Ориентирами по сборам служат НЕ ОДНА ДОМА 2 (67,3 млн рублей и 195 тысяч зрителей на старте) и картина из другой франшизы МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (146 млн и 407 тысяч зрителей по итогам первых выходных).
Для семейной и более детской аудитории тоже есть предложение – БОГАТЫРИ (NKI). Комедийный фэнтези-экшн разыгрывают Роман Курцын и Роман Постовалов из АРТЕКА. Название отсылает к богатырской теме, которая хорошо монетизируется в прокате, однако, судя по роликам, фильм в большей степени предлагает комедию про попаданцев в современный мир, а не создает новый, что несколько сдерживает кассовые ожидания. Основными референсами видятся СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (55,6 млн рублей и 163 тысячи зрителей на старте) и СОКРОВИЩА ГНОМОВ (80,8 млн рублей и 204 тысячи зрителей после первого уикенда).
Темной лошадкой уикенда представляется хоррор ОБСЕССИЯ (EXP). Не исключено, что его кассовый потенциал вырос буквально за неделю, после старта в США, где фильм стал хитом в свое жанре, собрав одинаково положительную критику от прессы и зрителей. В первую очередь, «ужасная» кинометафора нездоровых отношений заинтересует молодую публику в крупных городах, но при хорошем «сарафане» имеет все шансы удивить кинотеатры и в небольших населенных пунктах, несмотря на отсутствие звезд в касте, как это было с ОДНО ЦЕЛОЕ. Кроме того, лента отлично подходит под формат спецпоказов с обсуждением. Ориентирами для стартовых прогнозов служат ГЛАЗАМИ ПСА (22,4 млн рублей и 46,6 тысяч зрителей) и ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (17,3 млн рублей и 35 тысяч человек).
Дмитрий Некрасов: «ОБСЕССИЮ легко можно назвать глотком свежего воздуха на перенасыщенном хоррор-рынке. Фильм уверенно держится на стыке чистого ужаса и черной комедии: жесткие, местами отвратительные эпизоды соседствуют с нервно-смешными, и эта смесь работает лучше, чем у большинства прямых конкурентов».
Также в прокат выйдут триллер АМЕРИКАНСКИЙ МАНЬЯК (KNLG), новый фильм Романа Михайлова ПОКА НЕБО СМОТРИТ (K24), собравший хорошую прессу на ММКФ-2026, аниме ПОМПОКО: ВОЙНА ТАНУКИ В ПЕРИОД ХЭЙСЭЙ (RR), фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛУШКИ: КРОВЬ НА ТУФЕЛЬКЕ (PNR), мультфильм ТЕНЬ (TNL) и аниме ХРАНИТЕЛЬ КАМФОРНОГО ДЕРЕВА (RUR).
В пиратском сегменте с большой вероятностью продолжит лидировать ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2, привлекающий преимущественно молодую и женскую аудиторию в крупных городах.
Фото: кадр из фильма ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
19.05.2026 Автор: Вероника Cкурихина