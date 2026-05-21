«Газпром-Медиа» и Министерство культуры Сербии приступили к реализации совместных проектов

Автор: БК

21 мая 2026

Борис Ханчалян и министр культуры Республики Сербии Никола Селакович встретились в Москве

В офисе «Газпром-Медиа Холдинга» состоялась встреча заместителя генерального директора медиахолдинга Бориса Ханчаляна и делегации Министерства культуры Республики Сербия во главе с Министром Николой Селаковичем. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере кино, телевидения и дистрибуции контента, а также идеи совместных проектов, направленных на укрепление культурных связей между Россией и Сербией.

В частности,  на встрече речь шла о создании фильмов, посвященных историческим личностям и событиям, связывающим Россию и Сербию. Сербская сторона передала несколько синопсисов для возможной копродукции между двумя странами. Также стороны договорились обменяться каталогами контента для дистрибуции российских фильмов в Сербии и сербских фильмов в России.

«Сербия заинтересована в развитии совместных медиапроектов с Россией, в том числе направленных на продвижение туристического потенциала нашей страны. Мы приветствуем конкретные практические шаги и предложения со стороны партнеров. Отдельно хочется отметить взаимный интерес к совместному производству контента, посвященному исторической взаимосвязи двух стран, а также к потенциалу формата фильмов-сказок», — отметил Министр культуры Республики Сербия Никола Селакович.

Представители сербской делегации также выразили интерес к российскому опыту создания современных фильмов-сказок, которые в последние годы пользуются большой популярностью у российских зрителей. Стороны обсудили возможность развития подобных форматов с учетом традиционных ценностей и культурных особенностей.

Напомним, в апреле делегация «Газпром-Медиа Холдинга» во главе с генеральным директором Александром Жаровым встречалась с министром культуры Сербии в Белграде. По ее итогам стороны договорились о поддержке совместных проектов в кино- и телепроизводстве и определили конкретные шаги взаимодействия. В частности, звучала идея создать сербское представительство видеохостинга Rutube. 

Фото: пресс-служба ГПМ

