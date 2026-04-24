«Газпром-Медиа Холдинг» предложил создать подразделение Rutube в Сербии

Ранее компания также планировала выход на африканский рынок

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил в ходе Сербско-российского делового форума, что компания предложила создать сербское представительство видеохостинга Rutube.

«Мы с удовольствием создадим сербское подразделение на Rutube и готовы продать по технологии white label Rutube в Сербию, чтобы у вас тоже была своя национальная платформа», – заявил он.

По словам заместителя гендиректора «Газпром-медиа» Бориса Ханчаляна, вопрос уже обсуждался с минкультом Сербии. Помимо этого, холдинг предложил перевод мультипликационной и кинопродукции «Газпром-медиа» для сербского зрителя при помощи современных цифровых технологий.

«У вас точно должна быть своя платформа, чтобы извне никто не влиял на ваши политические процессы, образовательные и воспитательные процессы», – добавил Ханчалян.

Стоит отметить, что Rutube также планирует планирует выход на африканский рынок – ранее уже велись переговоры с представителями Сенегала, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Чада, Судана и Эритреи.