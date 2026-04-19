Обзор изменений графика релизов на неделе 13-19 апреля 2026 года
Байопики о Майкле Джексоне и Басте, продолжения «Простоквашино» и «Домовенка Кузи»
На минувшей неделе «Вольга» сообщила о том, что выпустит в российский прокат байопик МАЙКЛ – картина о короле поп-музыки от Антуана Фукуа появится на экранах с 28 мая. Помимо этого, компания также заявила зарубежную ленту МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА на 25 июня.
«Атмосфера Кино» определила даты выхода для сразу девяти своих проектов: ЗА ЛЮБОВЬ (30 июля), МОЙ ПАПА - МЕДВЕДЬ 2 (3 сентября), ЖИВАЯ КНИГА (8 октября), ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО (17 декабря), БАСТА. НАЧАЛО ИГРЫ (24 декабря), КОСТОМАРОВ. СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ (18 марта 2027 года), ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ (21 октября 2027 года), ШАЙБУ! ШАЙБУ! (11 ноября 2027 года) и СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ (16 декабря 2027 года). Семейная лента СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ переместилась с 12 ноября на 22 октября, а комедия МАСЛЕНИЦА – с 8 марта 2027 года на 25 февраля 2027 года. ДОМОВЕНОК КУЗЯ 3 задержится на неделю – теперь картина выйдет в прокат 25 марта 2027 года, а не 18-го.
«Экспонента Фильм» убрала из прокатного графика боевик ИП МАН. БИТВА КЛАНОВ. Его релиз был намечен на 30 апреля.
«Наше кино» заявило две зарубежные новинки – детективный триллер КОДЕКС ДАНТЕ (25 июня) и экранизацию романа Элис Келлен ВСЕ, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ (30 июля).
«КИНО.АРТ.ПРО» сдвинул релиз полной версии фильма Квентина Тарантино УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ с 28 мая на 4 июня.
World Pictures поставила триллер АССИСТЕНТ В МОРГЕ на 23 июля, а хоррор АСТРАЛ. ВЛАСТЬ ТЬМЫ – на 20 августа. Зомби-триллер КОЛОНИЯ из программы грядущего Каннского кинофестиваля переместился с 28 мая на 18 июня.
Capella Film выпустит 6 августа романтическую комедию 40 СВИДАНИЙ, 40 НОЧЕЙ.
Cinema Park Distribution покажет отечественную драму ГДЕ ТЫ? с Никитой Волковым и Анной Богомоловой. Релиз намечен на 25 июня.
Фото: кадр из фильма МАЙКЛ