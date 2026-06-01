Названы победители фестиваля «Новое движение»

Автор: БК

1 июня 2026

Главный приз достался картине «Ветер в голове»

В Великом Новгороде завершился третий фестиваль молодого кино «Новое движение».

Жюри основного конкурса во главе с продюсером Максимом Добромысловым вручило главный приз картине ВЕТЕР В ГОЛОВЕ Арсения Московского.

Напомним, что обладателю главного приза также вручается премия губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей.

Полный список лауреатов
• Главный приз – ВЕТЕР В ГОЛОВЕ, реж. Арсений Московский
• Лучшая режиссура – Арсений Московский (ВЕТЕР В ГОЛОВЕ)
• Лучшее визуальное решение – МЕНЯ ПОЖИРАЕТ СОБСТВЕННАЯ КРОВАТЬ, реж. Вячеслав Иванов
• Лучшая мужская роль – Денис Косиков (ЧУЖОЙ ЗВОНОК)
• Лучшая женская роль – Дарья Матвеева (ТРАССА «МОРЕ – МОРЕ»)
• Диплом за смелость – НЕ ЗОЛОТО, реж. Тахмина Мюссе
• Диплом за чувственность – ЖУЖА, реж. Юлия Анищенко
• Диплом за впечатлительность – Д-76, реж. Алексей Житковский
• Приз молодых кинокритиков «За устремленность в завтрашний день и веру в светлые перемены» – ТРАССА «МОРЕ – МОРЕ»
• Специальный приз кинокомпании VERETENO – МЕНЯ ПОЖИРАЕТ СОБСТВЕННАЯ КРОВАТЬ

