Названы победители фестиваля «Новое движение»

Главный приз достался картине «Ветер в голове»

В Великом Новгороде завершился третий фестиваль молодого кино «Новое движение».

Жюри основного конкурса во главе с продюсером Максимом Добромысловым вручило главный приз картине ВЕТЕР В ГОЛОВЕ Арсения Московского.

Напомним, что обладателю главного приза также вручается премия губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей.