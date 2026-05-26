Обзор новинок проката на уикенде 28–31 мая

Певец на миллион

Главной новинкой уикенда и, не исключено, всего мая станет музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). Безопасная версия биографии Майкла Джексона, а точнее первой половины его творческого пути, уже покорила мировое киносообщество и в статусе состоявшегося хита стартует в России. Фильм сшит по классическому лекалу становления звезды: от трудного детства до грандиозного концерта, который стал ключевой вехой в его творчестве и музыкальной культуре. Обилие музыкальных номеров и грандиозный визуал обещают зрителям не кинокартину, а полноценное шоу. Добавить к этому популярность Джексона в России и можно легко прогнозировать стартовые сборы на уровне БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ (234 млн рублей и 784 тысячи зрителей) и среди отечественных аналогов – РУКИ ВВЕРХ! (226 млн рублей и 562 тысячи зрителей).

Вероника Скурихина: «МАЙКЛ – классический байопик, который расскажет не правду, а легенду о легенде. Двухчасовой фильм богат интересными деталями, из которых складывается мифологический портрет личности, масштаб и влияние которой на мировую музыкальную культуру сложно переоценить».

Семейную и детскую аудиторию тоже порадует возвращение на экраны легенды, но не музыкальной, а из русских сказок. Анимационный фильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG) – это продолжение мультфильма КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, который стал хитом проката в 2022 году. Проект сохранил и выразительную, запоминающуюся анимацию, и звездные голоса озвучки, и хулиганский тон, который привлекает в том числе и родителей на сеансы. Ключевой сложностью для повтора успеха видится более плотное конкурентное окружение, которое отчасти может быть нивелировано выросшей ценой билета. Поэтому анимационная сказка может рассчитывать на цифры близкие к недавним релизам ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (48,4 млн и 132 тысячи зрителей на старте) и КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (40,1 млн рублей и 108 тысяч зрителей после первого уикенда).

Отечественный survival-триллер ПРОПАСТЬ (NMG) может стать главным удивлением уикенда. С одной стороны, это камерная, путь и натурная история в редком для российского кино жанре. С другой, привлекательный актерский состав из молодых звезд, главной из которых является Марк Эйдельштейн, за которыми публика активно следит через соцсети и каналы. Интригующие промоматериалы явно привлекут поклонников жанра, которые и сформируют «сарафан», обеспечивающий дальнейшую кассу. Пока что ближайшими ориентирами по сборам видятся сюжетный аналог ВЫШКА (27,3 млн рублей и 85 тысяч зрителей на старте) и отечественный триллер КЕНТАВР (36,8 млн рублей и 106 тысяч зрителей за первые выходные).

Также в прокат выйдут аниме ЗОМБИЛЭНД-САГА. ФИЛЬМ (PNR), семейная комедия КОТЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ (SBF), мотивирующее драмеди МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО (CPF), фильм ужасов МОНАХИНЯ ИЗ БОРЛИ. ВОЗРАЩЕНИЕ (KNLG), хоррор ОБИТЕЛЬ ЗЛА. МУТАЦИЯ (WP) и аниме ЧАО (INK).

В пиратском сегменте ожидается премьера приключенческой фантастики МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ. Новый фильм из вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН может заинтересовать в равной степени как поклонников франшизы, так и семьи с детьми.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

26.05.2026 Автор: Вероника Cкурихина

