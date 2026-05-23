Победителем 79-го Каннского кинофестиваля стал «Фьорд» Кристиана Мунджиу

Гран-при досталось картине «Минотавр» Андрея Звягинцева

79-й Каннский кинофестиваль объявил лауреатов. Главную награду смотра, «Золотую пальмовую ветвь», получил фильм ФЬОРД Кристиана Мунджиу.



Гран-при досталось картине МИНОТАВР Андрея Звягинцева.



Председателем жюри основного конкурса в этом году выступил режиссер Пак Чхан-ук.

Обладателем главного приза в секции «Особый взгляд» стал фильм ВНОВЬ И ВНОВЬ Сандры Волльнер.

Почетные награды за вклад в кинематограф в этом году получили Питер Джексон, Джон Траволта и Барбра Стрейзанд.

К выходу в официальный российский прокат из основного конкурса на текущий момент заявлены: ФЬОРД Кристиана Мунджиу («Русский Репортаж»), ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ Асгара Фархади («Экспонента Фильм»), ЛЮБОВЬ МОЯ Родриго Сорогойена (A-One и «Веста»), БАРАШЕК В ЯЩИКЕ Хирокадзу Корээды («Русский Репортаж»). Также к выходу заявлены участник внеконкурсной программы ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД Николаса Виндинг Рефна («Экспонента Фильм»), участники секции «Полуночные показы» – ПОЛНЫЙ ФИЛ Кантена Дюпье (Capella Film) и КОЛОНИЯ Ена Сан-хо («Уорлд Пикчерз»), а также фильм ПСИХОПАТКА Закари Уигона («Вольга») из программы «Особый взгляд». Список будет обновляться.



Список победителей

• «Золотая пальмовая ветвь» – ФЬОРД

• Гран-при – МИНОТАВР

• Лучший режиссер – Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво (ЧЕРНЫЙ ШАР) и Павел Павликовский (ОТЕЧЕСТВО)

• Приз жюри – Валеска Гризебах (ПРИКЛЮЧЕНИЕ МЕЧТЫ)

• «Золотая камера» за лучший дебют – Мари Клементина Дусабеджамбо (БЕН'ИМАНА)

• Лучший сценарий – Эммануэль Мар (НАШЕ СПАСЕНИЕ)

• Лучшая женская роль – Виржини Эфира и Тао Окамото (ВНЕЗАПНО)

• Лучшая мужская роль – Валентен Кампань и Эммануэль Маччиа (ТРУС)

• Приз ФИПРЕССИ – ФЬОРД, реж. Кристиан Мунджиу

Фото: кадр из фильма ФЬОРД

