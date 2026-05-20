Kisa Films представила на Marché du Film проект «Хакеры»

Главные роли в сериале сыграют Иван Янковский и Марк Эйдельштейн

В рамках кинорынка Marché du Film состоялась презентация российского проекта «Хакеры» (Hackers) с Иваном Янковским и Марком Эйдельштейном в главных ролях. Международным байерам, сейлз-компаниям и дистрибьюторам сериал представили студия KISA FILMS и автор, призер программы Cinéfondation Каннского кинофестиваля 2018 года Игорь Поплаухин.

«Хакеры» станут одним из первых проектов студии KISA FILMS, которую возглавил продюсер и шоураннер сериалов «Псих», «Балет», «Happy End», «Актрисы» Алексей Киселев. Режиссером выступит Александр Алябьев («Мамин сын»). Оператором-постановщиком станет Филипп Южанин.

Отмечется, что сериал изначально создается как международный и ориентирован на глобальную аудиторию. В настоящее время команда ведет переговоры не только с российскими, но и с крупнейшими международными платформами и партнерами. Съемки начнутся в следующем году. Точная дата старта производства, платформа выхода, а также имя международного партнера будут объявлены дополнительно.

«Хакеры» – это история о мире, в котором цифровая среда стала продолжением человеческого сознания, а доступ к информации – новой формой власти. Кибербезопасность больше не существует где-то «внутри компьютеров» – сегодня она напрямую связана с политикой, экономикой и повседневной жизнью, меняя само восприятие реальности. По сюжету, ложно обвиненный в организации глобальной кибератаки легендарный хакер вынужден выйти из тени после исчезновения младшего брата.

«Хакеры» – это история, основанная на темах, которые сегодня касаются всего мира. Цифровая безопасность, контроль над информацией, манипуляция реальностью – все это уже не фантастика, а часть повседневной жизни. Нам важно сделать современное кино, которое говорит со зрителем о настоящем времени и его глобальных вызовах», – подчеркнул автор и креативный продюсер Игорь Поплаухин.

Студия KISA FILMS также представила на Marché du Film линейку новых проектов, среди которых биографическая картина о Сергее Рахманинове к 155-летию великого композитора. Режиссером выступит Маруся Фомина. Фильм будет посвящен жизни и творчеству Сергея Васильевича Рахманинова – выдающегося русского композитора и пианиста, чья музыка стала символом русской культуры XX века. Проект будет полностью снят на пленку.

Фото: KISA FILMS