top banner

Kisa Films представила на Marché du Film проект «Хакеры»

Автор: БК

20 мая 2026

Главные роли в сериале сыграют Иван Янковский и Марк Эйдельштейн

В рамках кинорынка Marché du Film состоялась презентация российского проекта «Хакеры» (Hackers) с Иваном Янковским и Марком Эйдельштейном в главных ролях. Международным байерам, сейлз-компаниям и дистрибьюторам сериал представили студия KISA FILMS и автор, призер программы Cinéfondation Каннского кинофестиваля 2018 года Игорь Поплаухин.

«Хакеры» станут одним из первых проектов студии KISA FILMS, которую возглавил продюсер и шоураннер сериалов «Псих», «Балет», «Happy End», «Актрисы» Алексей Киселев. Режиссером выступит Александр Алябьев («Мамин сын»). Оператором-постановщиком станет Филипп Южанин. 

Отмечется, что сериал изначально создается как международный и ориентирован на глобальную аудиторию. В настоящее время команда ведет переговоры не только с российскими, но и с крупнейшими международными платформами и партнерами. Съемки начнутся в следующем году. Точная дата старта производства, платформа выхода, а также имя международного партнера будут объявлены дополнительно.

«Хакеры» – это история о мире, в котором цифровая среда стала продолжением человеческого сознания, а доступ к информации – новой формой власти. Кибербезопасность больше не существует где-то «внутри компьютеров» – сегодня она напрямую связана с политикой, экономикой и повседневной жизнью, меняя само восприятие реальности. По сюжету, ложно обвиненный в организации глобальной кибератаки легендарный хакер вынужден выйти из тени после исчезновения младшего брата.

«Хакеры» – это история, основанная на темах, которые сегодня касаются всего мира. Цифровая безопасность, контроль над информацией, манипуляция реальностью – все это уже не фантастика, а часть повседневной жизни. Нам важно сделать современное кино, которое говорит со зрителем о настоящем времени и его глобальных вызовах», – подчеркнул автор и креативный продюсер Игорь Поплаухин.

Студия KISA FILMS также представила на Marché du Film линейку новых проектов, среди которых биографическая картина о Сергее Рахманинове к 155-летию великого композитора. Режиссером выступит Маруся Фомина. Фильм будет посвящен жизни и творчеству Сергея Васильевича Рахманинова – выдающегося русского композитора и пианиста, чья музыка стала символом русской культуры XX века. Проект будет полностью снят на пленку.

Фото: KISA FILMS

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 мая 2026 года
Подробнее
Международная касса: байопик «Майкл» вернул себе лидерство
Подробнее
Американская касса: на вершину вернулся «Майкл», а «Обсессия» стартовала лучше «Грязных денег»
Подробнее
«Союзмультфильм» и «Атмосфера Кино» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Подробнее
Премия ТЭФИ объявила номинантов за 2025 год
Подробнее
Официальная касса России: сажайте, и вырастет
Подробнее
Городские легенды: динамика посещаемости в кинотеатрах России в 2025 году
Подробнее
Предпродажи уикенда: мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» вырвался вперед среди новинок
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Коммерсант» остается в лидерах
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» перешагнул рубеж в 400 млн рублей
Подробнее
Пятый канал покажет прямую трансляцию церемонии вручения XIII премии АПКиТ 
Подробнее
Названы победители XIII премии АПКиТ
Подробнее
Фестиваль молодого кино «Новое движение» представил деловую программу
Подробнее
Форум VIDMK26 обнародовал программу мероприятий
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 мая
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ провел «Спиддейтинг» выпускников с продюсерами
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернулись на вершину проката
Подробнее
Драму «Станция» от Okko и «Среды» покажут на Каннском кинофестивале
Подробнее
В Казани пройдет бесплатная кинолаборатория ФПРК
Подробнее
На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Варенье из бабочек»
Подробнее