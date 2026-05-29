Ролик «Алисы в Cтране чудес» победил на Golden Trailer Awards

Стали известны лауреаты 26-й премии в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США.

В частности, в рамках мероприятия был отмечен и российский проект – ролик музыкальной сказки АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС в исполнении команды ТНТ4 (маркетинг ТНТ) получил награду в категории «Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации».

Триумфатором вечера стала фантастика ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» – промо-материалы проекта Amazon MGM Studios были удостоены пяти статуэток, включая главную награду за лучший трейлер года. Также по три премии получили БИТВА ЗА БИТВОЙ, ОРУДИЯ и ГРЕШНИКИ.

Фото: кадр из фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС