Ролик «Алисы в Cтране чудес» победил на Golden Trailer Awards
Автор: БК
29 мая 2026
Триумфатором вечера стала фантастика «Проект «Конец света»
Стали известны лауреаты 26-й премии в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США.
В частности, в рамках мероприятия был отмечен и российский проект – ролик музыкальной сказки АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС в исполнении команды ТНТ4 (маркетинг ТНТ) получил награду в категории «Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации».
Триумфатором вечера стала фантастика ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» – промо-материалы проекта Amazon MGM Studios были удостоены пяти статуэток, включая главную награду за лучший трейлер года. Также по три премии получили БИТВА ЗА БИТВОЙ, ОРУДИЯ и ГРЕШНИКИ.
Фото: кадр из фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
