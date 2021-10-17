Warner Bros. провел мероприятие DC Fandome для фанатов комиксов

Организаторы представили трейлеры главных будущих новинок

16 октября компания Warner Bros. провела очередное мероприятие DC Fandome, в рамках которого были представлены новые промоматериалы по грядущим проектам вселенной комиксов. Поклонники смогли увидеть новые трейлеры предстоящих премьер киновселенной DC.

Наиболее ожидаемым роликом конвента был трейлер фильма Мэтта Ривза БЭТМЕН, который выйдет в прокат 3 марта 2022 года. Главные роли в картине сыграли Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано и Колин Фаррелл.

Летом 2022-го в кинотеатрах состоится релиз картины ЧЕРНЫЙ АДАМ (28 июля). Фанаты с нетерпением ждут появления в заглавном образе Дуэйна «Скалы» Джонсона, который заявлял, что был рожден для этой роли. Помимо него, в картине сыграет Пирс Броснан, который исполнит роль волшебника Доктора Фэйта. На конвенте показали нарезку кадров со съемок, а также первый тизер картины.

Помимо этого, был представлен первый тизер фильма ФЛЭШ с Эзрой Миллером в главной роли (3 ноября 2022 года). Его персонажу предстоит путешествие во времени, что приведет к изменениям не только прошлого, но и будущего. К роли Бэтмена в фильме вернутся не только Бен Аффлек, но и Майкл Китон. Режиссерское кресло проекта занимает Андрес Мускетти.

Также фанатам был представлен первый ролик сериала МИРОТВОРЕЦ про героя Джона Сины, который впервые появился в фильме Джеймса Ганна ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ.

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