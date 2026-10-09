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Дэвид Заслав получит $606 млн после продажи Warner Bros. Discovery

Автор: БК

9 октября 2026

Отмечается, что $381,7 млн из общей суммы приходятся на опционы

Бывший глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав получит около $606,1 млн за принадлежавшие ему акции и опционы компании после ее продажи Paramount Skydance. Об этом сообщается в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Отмечается, что $381,7 млн из общей суммы приходятся на опционы. Еще часть выплат связана с ограниченными акциями, которые после завершения сделки были конвертированы в денежное вознаграждение. С выплат удержат налоги, а полученный доход также будет облагаться налогом на прирост капитала.

При этом не все опционы Заслава сохранили стоимость. После завершения сделки обесценились почти 15 млн из них: цена, по которой он мог купить эти акции, оказалась выше установленной в соглашении с Paramount. Кроме того, с момента заключения сделки в феврале медиаменеджер продал акций Warner Bros. Discovery почти на $200 млн.

Paramount завершила слияние с Warner Bros. Discovery 6 октября. Вместе с Заславом компанию покидают и другие топ-менеджеры – в том числе финансовый директор Гуннар Виденфельс, директор по стратегии Брюс Кэмпбелл, а также руководители киноподразделения Warner Bros. Памела Эбди и Майкл Де Лука.

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