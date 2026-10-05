Кассовый провал «Диггера»: что пошло не так?

По оценке экспертов, проект с Томом Крузом может потерять около $150 млн

На мировые экраны вышел фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту ДИГГЕР и стартовал значительно слабее ожиданий. Картина заработала $8 млн в американском прокате и $20 млн по всему миру, получив оценку C+ от CinemaScore. По оценке экспертов, проект с Томом Крузом может потерять около $150 млн, а его мировые сборы в лучшем случае достигнут $50 млн. Deadline решил разобраться, чем обусловлен столь сдержанный прием картины зрителями.

ДИГГЕР рассказывает историю нефтяного магната, чей очередной проект по освоению ледяной шапки буквально выходит из-под контроля и приводит к глобальной экологической катастрофе. Первоначально фильм разрабатывался для Netflix под другим названием, и им интересовался Леонардо ДиКаприо. Однако после выхода НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ Адама МакКея Иньярриту передал картину продюсеру Мэри Пэрент в Legendary, где его начали разрабатывать с расчетом на участие Круза

В 2024 году Warner Bros. Discovery заключила с Крузом неэксклюзивное соглашение об оригинальных фильмах и франшизах, и ДИГГЕР стал первым проектом в рамках этой договоренности. Руководители киноподразделения Майкл Де Лука и Памела Абди провели картину через аналитическую систему сопоставления проектов – комбо Круза и Иньярриту стало основанием для утверждения производственного бюджета в $125 млн. Warner Bros. также выкупила расходы Legendary на этапе разработки, поэтому компания не стала софинансировать проект, как это происходило с ДЮНОЙ и фильмами из франшизы о Годзилле и Конге. Из-за увеличения продолжительности съемок стоимость производства выросла примерно до $160 млн – при этом, работа над лентой проходила на студии Ливсден в Великобритании с учетом налоговых льгот.

Помимо этого, на мировую кинотеатральную кампанию было потрачено около $100 млн. В ней акцент делался на необычном образе Круза – постаревшем, лысеющем техасце с лопатой. По данным издания, состоялось два тестовых показа: на первом демонстрировалась версия фильма примерно на полчаса длиннее кинотеатральной, и реакция оказалась не слишком хорошей; на втором – сокращенная на полчаса версия, и он прошел значительно лучше. Также после первого тест-скрининга прошли пересъемки, траты на грим Круза покрыла страховка.

Неоднозначной стала реакция и на промо-материалы. По данным аналитической компании RelishMix, аудитория сомневалась в самой концепции фильма и не до конца понимала его тональность. Среди претензий встречались сравнения с ДОКТОРОМ СТРЭНДЖЛАВОМ, СОЛДАТАМИ НЕУДАЧИ, а также возникали вопросы о том, почему после почти трехминутного трейлера все еще непонятно, о чем фильм. Сам Иньярриту говорил, что создавал ДИГГЕРА как любовное письмо молодому поколению, несмотря на то, что в центре истории находятся пожилые персонажи с правыми взглядами – тем не менее, в первый уикенд зрители в возрасте от 18 до 34 лет составили 60% аудитории фильма.

По оценке источников Deadline, убыток ДИГГЕРА составит около $148 млн. Расчет основан на предполагаемых $127 млн совокупных доходов против $275 млн расходов. В доходы включены кинотеатральные отчисления, доходы от демонстрации в самолетах, домашнего стриминга, PVOD и международного телевидения. В расходы — производство, мировое продвижение, а также глобальные затраты на домашний и телевизионный прокат. В расчет также заложен будущий выпуск фильма на Premium VOD и предположение, что он сможет показать там достаточно хорошие результаты благодаря интересу зрителей.

Напомним, что провал фильма произошел на фоне смены руководства Warner Bros. – де Лука и Абди не войдут в новую управленческую команду после завершения слияния с Paramount Skydance.

Фото: кадр из фильма ДИГГЕР