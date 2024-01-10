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Том Круз заключил стратегическое соглашение с Warner Bros.

Автор: Илья Кувшинов

10 января 2024

Звезда займется разработкой оригинальных проектов и продолжением уже существующих франшиз

Генеральный директор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав и руководители киноподразделения конгломерата Майкл Де Лука и Пэм Эбди заключили новое стратегическое соглашение с Томом Крузом, которое начнет действовать с этого года. Об этом сообщает Deadline.

Согласно ему, Круз займется разработкой и продюсированием оригинальных проектов и продолжением уже существующих франшиз, в которых он сам будет сниматься. Производственная компания актера займет офис на территории студии в Калифорнии.

Последний раз звезда появлялась в проекте Warner Bros. в 2014 году – в фантастическом боевике ГРАНЬ БУДУЩЕГО. В числе других картин, которые он сделал вместе со студией в прошлом – РОК НА ВЕКА, ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ, МАГНОЛИЯ, С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ, ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ, РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС и ИЗГОИ.

Отмечается, что это не эксклюзивный контракт: Круз продолжит сотрудничать и с Paramount, где он сейчас занимается восьмой частью франшизы МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА, и с Universal – вместе с Дагом Лайманом актер разрабатывает фильм с бюджетом в $200 млн, съемки которого пройдут в космосе.

Инсайдеры сообщают, что пока еще слишком рано для обсуждения конкретных проектов звезды и Warner Bros. – соглашение было заключено лишь недавно и пока никакие картины не находятся в запуске.

Фото: кадр из фильма ГРАНЬ БУДУЩЕГО

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