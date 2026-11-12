Стали известны победители второй кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Главный приз достался военному детективу «Август»
12 ноября состоялась вторая Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка».
Награду за лучший фильм получил военный детектив АВГУСТ Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева.
Приза за вклад в мировой кинематограф удостоилась актриса Алиса Фрейндлих.
Полный список победителей
• Лучший фильм – АВГУСТ (Россия)
• Лучший режиссер – Каныбек Калматов (АЙТМАТОВ, Кыргызстан)
• Лучший сценарий – Алиреза Мотамеди (ДОЧЬ ЛЕДИ ФЕИ, Иран)
• Лучшая актриса – Дананир Мубин (МОЙ ЛЬЯРИ, Пакистан)
• Лучший актер – Жасулан Копбергенов (РЕСТАРТ, Казахстан)
• Лучшая актриса второго плана – Сладжана Зрнич (РУКА ПРАВОСУДИЯ, Сербия)
• Лучший актер второго плана – Роман Наумович (ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ, Беларусь)
• Лучший оператор – Александр Плотников (ЭВАКУАЦИЯ, Казахстан)
• Лучший художник – Сергей Агин, Владимир Гудилин, Юлия Макушина (АВГУСТ, Россия)
• Лучший композитор – М. М. Киравани (ВЕЛИКАЯ ТАНВИ, Индия)
• Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство – УЛИЦА 232 (Куба)
• Приз за вклад в мировой кинематограф – Алиса Фрейндлих
Фото: кадр из фильма АВГУСТ