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Стали известны победители второй кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Автор: БК

12 ноября 2026

Главный приз достался военному детективу «Август»

12 ноября состоялась вторая Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка».

Награду за лучший фильм получил военный детектив АВГУСТ Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева.

Приза за вклад в мировой кинематограф удостоилась актриса Алиса Фрейндлих.

Полный список победителей
• Лучший фильм – АВГУСТ (Россия)
• Лучший режиссер – Каныбек Калматов (АЙТМАТОВ, Кыргызстан)
• Лучший сценарий – Алиреза Мотамеди (ДОЧЬ ЛЕДИ ФЕИ, Иран)
• Лучшая актриса – Дананир Мубин (МОЙ ЛЬЯРИ, Пакистан)
• Лучший актер – Жасулан Копбергенов (РЕСТАРТ, Казахстан)
• Лучшая актриса второго плана – Сладжана Зрнич (РУКА ПРАВОСУДИЯ, Сербия)
• Лучший актер второго плана – Роман Наумович (ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ, Беларусь)
• Лучший оператор – Александр Плотников (ЭВАКУАЦИЯ, Казахстан)
• Лучший художник – Сергей Агин, Владимир Гудилин, Юлия Макушина (АВГУСТ, Россия)
• Лучший композитор – М. М. Киравани (ВЕЛИКАЯ ТАНВИ, Индия)
• Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство – УЛИЦА 232 (Куба)
• Приз за вклад в мировой кинематограф – Алиса Фрейндлих

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

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