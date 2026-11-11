Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Лиля»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейные проекты ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (NKI) и ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ (CP), комедийный хоррор ПСИХОПАТКА (VLG), триллер ЛЕС (CPF), а также драму ЛИЛЯ (AK).
Среди новинок вперед вырвалась биографическая драма Веры Сторожевой ЛИЛЯ. Предварительно освоив 2,3 млн, фильм совсем немного уступил картине ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (2,4 млн рублей, стартовые сборы – 17,5 млн без учета превью), но в то же время опередил ленты КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 5,4 млн без учета превью) и ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 17,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
|2,434
|ЛИЛЯ
|2,298
|ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
|1,544
|КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ
|1,164
Предпродажи комедийного хоррора ПСИХОПАТКА с учетом сеансов с субтитрами предварительно составили 913,7 тысячи рублей. Новинка проиграла работе Роберта Эггерса МАЯК (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 15,6 млн), но превзошла проекты МАКСИН ХХХ (583,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЫЖИВШАЯ (59,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14 млн). В свою очередь, отечественный триллер ЛЕС освоил 451,1 тысячи рублей. Картина смогла обойти такой аналог, как ДОМОВОЙ (126 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАЯК
|1,072
|ПСИХОПАТКА
|0,914
|МАКСИН ХХХ
|0,583
|ЛЕС
|0,451
|ДОМОВОЙ
|0,126
|ВЫЖИВШАЯ
|0,060
Из двух семейных релизов недели более высокие предпродажи наблюдаются у комедии ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА, предварительно заработавшей 439,3 тысячи рублей. Фильм уступил лентам СОКРОВИЩА ГНОМОВ (1,56 млн рублей, стартовые сборы – 80,8 млн), ЖДУН 2 (1,26 млн рублей, стартовые сборы – 57,8 млн) и МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (678,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,9 млн), но опередил ПЕТРУШКУ (238,6 тысячи ублей, стартовые сборы – 17,4 млн).
Предпродажи ленты ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ составили 357,6 тысячи рублей. Новинка проиграла картине МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,4 млн), но опередила релизы РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (335,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,6 млн), ЛЫСЫЙ НЯНЬ (246,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,9 млн), РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (170,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,1 млн) и АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (121,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СОКРОВИЩА ГНОМОВ
|1,565
|ЖДУН 2
|1,262
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|0,679
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|0,544
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА
|0,439
|ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ
|0,358
|РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
|0,336
|ЛЫСЫЙ НЯНЬ
|0,247
|ПЕТРУШКА
|0,239
|РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
|0,171
|АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
|0,122
Фото: кадр из фильма ЛИЛЯ
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11.11.2026 Автор: Никита Никитин