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Аналитика


Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Лиля»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейные проекты ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (NKI) и  ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ (CP), комедийный хоррор ПСИХОПАТКА (VLG), триллер ЛЕС (CPF), а также драму ЛИЛЯ (AK). 

Среди новинок вперед вырвалась биографическая драма Веры Сторожевой ЛИЛЯ. Предварительно освоив 2,3 млн, фильм совсем немного уступил картине ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (2,4 млн рублей, стартовые сборы – 17,5 млн без учета превью), но в то же время опередил ленты КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 5,4 млн без учета превью) и ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 17,8 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА 2,434
ЛИЛЯ 2,298
ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ 1,544
КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ 1,164

Предпродажи комедийного хоррора ПСИХОПАТКА с учетом сеансов с субтитрами предварительно составили 913,7 тысячи рублей. Новинка проиграла работе Роберта Эггерса МАЯК (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 15,6 млн), но превзошла проекты МАКСИН ХХХ (583,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЫЖИВШАЯ (59,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14 млн). В свою очередь, отечественный триллер ЛЕС освоил 451,1 тысячи рублей. Картина смогла обойти такой аналог, как ДОМОВОЙ (126 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МАЯК 1,072
ПСИХОПАТКА 0,914
МАКСИН ХХХ 0,583
ЛЕС 0,451
ДОМОВОЙ 0,126
ВЫЖИВШАЯ 0,060

Из двух семейных релизов недели более высокие предпродажи наблюдаются у комедии ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА, предварительно заработавшей 439,3 тысячи рублей. Фильм уступил лентам СОКРОВИЩА ГНОМОВ (1,56 млн рублей, стартовые сборы – 80,8 млн), ЖДУН 2 (1,26 млн рублей, стартовые сборы – 57,8 млн) и МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (678,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,9 млн), но опередил ПЕТРУШКУ (238,6 тысячи ублей, стартовые сборы – 17,4 млн).

Предпродажи ленты ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ составили 357,6 тысячи рублей. Новинка проиграла картине МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,4 млн), но опередила релизы РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (335,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,6 млн), ЛЫСЫЙ НЯНЬ (246,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,9 млн), РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (170,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,1 млн) и АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (121,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,3 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн  рублей)
СОКРОВИЩА ГНОМОВ 1,565
ЖДУН 2 1,262
МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 0,679
МОЙ ДИКИЙ ДРУГ  0,544
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА 0,439
ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ 0,358
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ 0,336  
ЛЫСЫЙ НЯНЬ 0,247
ПЕТРУШКА 0,239
РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА 0,171
АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ 0,122

Фото: кадр из фильма ЛИЛЯ

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11.11.2026 Автор: Никита Никитин

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