Skydance может настоять на перемонтаже продолжения «Супермена»

Под вопросом остается судьба некоторых персонажей, включая будущее Чудо-женщины

После смены руководства DC Studios будущее сиквела СУПЕРМЕНА оказалось под вопросом. Инсайдеры утверждают, что в Skydance недовольны предварительной версией картины и намерены пересмотреть ряд сюжетных элементов.

По информации Variety, новое руководство планирует сократить количество пасхалок и дополнительных сюжетных линий, заложенных Джеймсом Ганном. Источники Nexus Point News, в свою очередь, отмечают, что режиссер может лишиться права окончательного монтажа картины.

В частности, под угрозой удаления из финальной версии могут оказаться сцены с участием Синего Жука и Супергерл. Отдельный вопрос – будущее Чудо-женщины. По слухам, Адриа Архона действительно исполнила эту роль в ЧЕЛОВЕКЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ, однако Skydance еще предстоит определиться с дальнейшими планами на персонажа. Студия может сохранить актрису в этой роли либо полностью удалить ее сцены из фильма и впоследствии провести новый кастинг – окончательное решение пока не принято.

Еще одной неопределенностью остается будущее Бэтмена. По сведениям Nexus Point News, компания Дэвида Эллисона хотела бы сохранить Роберта Паттинсона в этой роли, однако интеграция его версии персонажа в основную киновселенную DC потребует серьезных творческих и организационных решений. Дополнительным препятствием может стать возможное участие актера в следующем фильме о Джеймсе Бонде.

При этом предполагается, что Дэвид Коренсвет продолжит исполнять роль Супермена. Некоторые журналисты подчеркивают, что актер пользуется личной симпатией Эллисона, ведь он играет главную роль в предстоящем спортивном байопике Skydance МИСТЕР НЕВАЖНЫЙ (Mr. Irrelevant), запущенном в производство еще до приобретения Paramount и Warner Bros. Его премьера намечена на 25 декабря.

Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН