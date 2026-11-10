Skydance запустит единую подписку на Paramount+ и HBO Max в начале 2027 года
Автор: БК
10 ноября 2026
Стоимость пакета, условия доступа и другие подробности пока не раскрываются
Корпорация Дэвида Эллисона планирует запустить пакетную подписку на стриминговые сервисы Paramount+ и HBO Max в начале 2027 года. Она позволит получить доступ к библиотекам обеих платформ по одной цене.
Стоимость пакета, условия доступа и другие подробности пока не раскрываются.
Генеральный директор Skydance отметил, что этот пакет станет «первым шагом» на пути к созданию объединенного сервиса в долгосрочной перспективе. В ходе телефонной конференции с инвесторами Эллисон заявил, что эти два сервиса дополняют друг друга и в значительной степени ориентированы на разные возрастные группы подписчиков по всей территории США.
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