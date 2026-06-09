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Paramount обвинил Netflix в попытках сорвать сделку по покупке Warner Bros.

Автор: Илья Кувшинов

9 июня 2026

Сделка по-прежнему находится на рассмотрении Министерства юстиции США

Медиаконгломерат Paramount Skydance обвинил Netflix в попытках помешать покупке Warner Bros. Discovery. Как сообщает Politico, в письме Министерству юстиции США главный юрисконсульт Paramount Макан Дельрахим заявил, что стриминговый сервис ведет против сделки тактику «выжженной земли».

Поводом для обращения стал мартовский доклад профсоюза International Brotherhood of Teamsters, направленный в антимонопольное подразделение Минюста. Организация, объединяющая работников транспортной отрасли США и Канады, а также около 15 тысяч сотрудников киноиндустрии – водителей, работников съемочных площадок и других специалистов, – предупредила, что слияние Paramount и Warner Bros. Discovery может привести к сокращению рабочих мест. Профсоюз призвал власти заблокировать сделку, если она не будет сопровождаться дополнительными гарантиями сохранения занятости.

В Paramount эти опасения считают необоснованными. По словам Дельрахима, сделка стоимостью $111 млрд, напротив, позволит увеличить инвестиции в контент, расширить производство и создать новые рабочие места для сотрудников съемочных групп, транспортных служб и других представителей индустрии. Он также утверждает, что Netflix пытался убедить профсоюзы и других заинтересованных лиц в том, что крупные медиаслияния негативно сказываются на объемах производства и занятости.

Компания подтвердила планы выпускать не менее 30 фильмов в год и наращивать производство телевизионного контента. В Paramount рассчитывают, что увеличение объемов производства станет основой конкуренции с крупнейшими игроками рынка стриминга, включая Netflix.

Сделка по покупке Warner Bros. Discovery по-прежнему находится на рассмотрении Министерства юстиции США и генерального прокурора Калифорнии.

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