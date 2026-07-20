Предварительная касса уикенда: «На деревню дедушке 2» забрал золото

«Холоп 3» преодолел планку в 1 млрд рублей

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP). Отечественная новинка заработала в стартовый уикенд чуть больше 100,5 млн рублей (249,4 тысячи зрителей).

Третью строчку чарта заняла вторая крупная новинка недели – американский фильм ужасов ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (VLG). По итогам первых четырех дней проката картина записала на свой счет около 60,7 млн рублей (115,2 тысячи зрителей).

Комедия ХОЛОП 3 (CP) добавила к своим сборам еще около 37 млн рублей, благодаря чему ее общая касса превысила 1 млрд рублей. До этого ни одному российскому фильму, выходившему в широкий прокат летом, не удавалось достичь этой отметки.

На восьмом месте расположилась анимационная лента КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ (VLG), заработавшая за четыре дня проката лишь 9,5 млн рублей.

Строчкой ниже дебютировала еще одна отечественная комедия – ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ (AK), стартовавшая с результатом около 9,3 млн рублей.



Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2