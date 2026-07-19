Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 июля 2026 года

Возвращение «Терминатора 2» на большие экраны и много перестановок

На минувшей неделе «Вольга» заявила две новинки – БЕГУЩАЯ (3 сентября) и МОЙ ХУЛИГАН (22 июня 2028 года).

«НМГ Кинопрокат» убрал из графика комедийную мелодраму БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ с Евгением Куликом и Сашей Бортич. Релиз картины, премьера которой состоялась на фестивале «Новый сезон» в прошлом году, был запланирован на 4 ноября.

«Атмосфера Кино» сдвинула релиз мультфильма МАЛУША И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЦАРЕВИЧ от студии «Союзмультфильм» с 19 на 26 августа 2027 года.

«Парадиз» устроил в графике перестановку своих релизов. В итоге, на новые даты переместились: экшн ФЛОРИСТ с Жаном Рено и Деннисом Куэйдом (с 20 августа на 24 сентября), триллер Мартина Кэмпбелла СЫГРАТЬ В ЯЩИК с Сэмюэлом Л. Джексоном и Евой Грин (с 27 на 20 августа), комедия ПРИДУРКИ с Дэйвом Франко, О’Ши Джексоном-мл. и Мэйсоном Темзом (с 10 на 3 сентября), РОЛЛИНГ ЛАУД. ДИКОЕ ВЕСЕЛЬЕ с Оуэном Уилсоном и Трэвисом Скоттом (с 1 на 22 октября), экшн-триллер ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА с Итаном Хоуком и Расселом Кроу (с 24 сентября на 15 октября), а также исторический экшн Пола Гринграсса ВОССТАВШИЙ с Эндрю Гарфилдом (с 15 октября на 10 сентября).

«Наше кино» убрало из прокатной сетки фантастический триллер ЧУЖОЙ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ, который должен был выйти в прокат на следующей неделе, 23 июля.

«Экспонента Фильм» поставила на 29 октября австралийский фильм ужасов RUBY, RUBY, а на 13 ноября – британский фолк-хоррор THE CAGED.

«Пионер» сдвинул семейную ленту ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ СКИФОВ с 6 на 20 августа. Ранее там стояло драмеди МОЙ БРОДЯЧИЙ ПЕС, которое теперь ушло на 10 сентября.

Три перевыпуска анонсировало «Иноекино». Компания вновь покажет на больших экранах черно-белый альманах Джима Джармуша КОФЕ И СИГАРЕТЫ (20 августа), экшн Джеймса Кэмерона ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ (29 августа) и драму Микеланджело Антониони ЗАТМЕНИЕ (10 сентября).

Ray of Sun Pictures поставил на 13 августа корейскую спортивную драму ВРЕМЯ СИЯТЬ с Джено и Джемином из NCT.

Также на 13 августа TenLetters сдвинул релиз научной фантастики МАТЕРИЯ ВРЕМЕНИ. Ранее она была запланирована на 6 августа.

Помимо этого, 8 октября в прокат выйдет семейное роуд-муви Я ПРИДУ.

Фото: кадр из фильма ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ