Предварительная касса четверга: «На деревню дедушке 2» ожидаемо вырвался в лидеры

Новые «Зловещие мертвецы» забрали серебро чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP). Фильм с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым заработал в первый день проката 24 млн рублей (65 тысяч зрителей), что позволяет рассчитывать на 100-120 млн рублей по итогу уикенда.

Вторую строчку чарта заняла еще одна премьера недели – американский хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (VLG). Картина стартовала с результатом в районе 14,5 млн рублей (29,3 тысячи зрителей) и к вечеру воскресенья может рассчитывать на 60-70 млн рублей.

Восьмое место в таблице лучший релизов четверга занял британский мультфильм КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ (VLG). Анимационный проект записал на свой счет чуть больше 2 млн рублей. Это должно превратиться в 10-12 млн рублей к концу недели.

С девятой строчки начала свой прокат отечественная комедия ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ (AK). За стартовый четверг релиз собрал примерно 1,98 млн рублей, а по итогам четырех дней проката может заработать 10-11 млн рублей.

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2