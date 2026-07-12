Обзор изменений графика релизов на неделе 6-12 июля 2026 года
Сиквел «Маракуды», «Турбулентность» с Ольгой Куриленко и много перестановок
На минувшей неделе «Вольга» заявила две новинки – ДВОРНЯШКА (26 ноября) и МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК (29 апреля 2027 года). Мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО сдвинулся с 30 июля на 8 октября. Экшн Адама Вингарда НАТИСК выйдет на неделю раньше запланированного, 19 сентября. Романтическое фэнтези ПРИЗРАК ОПЕРЫ с Девой Кассель и Роменом Дюрисом ушло с 24 сентября на 7 января 2027 года.
«Парадиз» сдвинул релиз комедии ПРИДУРКИ на неделю раньше – теперь картина с Дэйвом Франко, О’Ши Джексоном-мл., и Мэйсоном Темзом выйдет в прокат 21 августа. Триллер Мартина Кэмпбелла СЫГРАТЬ В ЯЩИК с Сэмюэлем Л. Джексоном и Евой Грин переместился с 17 декабря на 27 августа, а комедия РОЛЛИНГ ЛАУД. ДИКОЕ ВЕСЕЛЬЕ с Оуэном Уилсоном и Трэвисом Скоттом – с 17 на 24 сентября.
Capella Film заявила на 3 сентября триллер ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. Мелодрама 40 СВИДАНИЙ, 40 НОЧЕЙ сдвинулась с 6 на 13 августа.
Аналогичную перестановку с 6 на 13 августа совершили еще три релиза разных компаний: ВО ВЛАСТИ СТРАХА («Атмосфера Кино»), МЕГРЭ И УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ (U Films) и ШЕПОТ СЕРДЦА (Vereteno). Помимо этого, на 13 августа «Централ Партнершип» поставил военную драму ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ со Скоттом Иствудом.
Компания TenLetters, в свою очередь, предпочла покинуть насыщенную релизами дату и сдвинула мультфильм ЛИДИЯ И ВСАДНИК ТУМАНА на неделю позже, 20 августа.
«Ракета Релизинг» вернула в прокатную сетку драму ИЗГОЙ с Марио Касасом. Теперь она должна дебютировать на российских экранах с 3 сентября.
Фото: кадр из фильма ТУРБУЛЕНТНОСТЬ