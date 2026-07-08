Официальная касса России: с новым дедом

По итогам шести недель проката МАЙКЛ остается самым востребованным релизом чарта, записывая на свой счет после каждого уикенда более 100 млн. В этот раз с падением на 15,2% он увеличил свою выручку еще на 112 млн рублей. Всего байопик заработал 1,754 млрд рублей, а посмотрели его 3,212 млн зрителей. При подобной динамике картина имеет все шансы обогнать самый кассовый зарубежный релиз официального проката с марта 2022 года ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (1,925 млрд рублей).

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 94,1 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, основным из которых стал мультфильм ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5. По сравнению с предыдущей неделей, выручка неофициального проката поднялась на 4,31%.

На третьей строчке с 80,7 млн рублей оказался ХОЛОП 3. Его сборы на четвертом уикенде сократились на 26%. Суммарно фильм Клима Шипенко заработал 849 млн рублей при 1,781 млн зрителей. Таким образом картина точно превзойдет успех прошлогодней комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (854 млн рублей) и станет самым кассовым летним отечественным проектом в истории современного кинопроката.

На пятой неделе проката хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ заработал еще 33,5 млн рублей и получил расширенную прокатную версию со эксклюзивной сценой от режиссера, так что покидать в ближайшее время топ-10 лента не намерена. В копилке работы Кейна Парсонса уже 649 млн рублей – это вторая по величине касса фильмов ужасов, выходивших в официальный прокат с марта 2022 года. На первом с суммой 937 млн ДРАКУЛА Люка Бессона.

Мультфильм студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 на втором уикенде потерял 40,6%. Это сопоставимо с тем, что на том же сроке показывали первая часть (-36,9%) и вторая (-44,9%). Сборы за выходные составили 28 млн рублей, в совокупности – 94,6 млн рублей. Триквел заметно проигрывает предыдущим частям альманаха: релиз 2024 года на том же сроке освоил 126 млн рублей, а мультфильм 2025 года – 135 млн.

С шестой строчки стартовала семейная комедия ДЕД ФОМИЧ. За первые выходные она заработала 27,3 млн рублей за 64 тысячи проданных билетов. Это сопоставимо с цифрами аналогичных релизов «НМГ Кинопрокат» – ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (26,6 млн) и МАМЕ СНОВА 17 (26,9 млн).

На седьмой неделе проката ОБСЕССИЯ отметилась минимальным падением сборов (-3,4%). Выручка уикенда составила 25,8 млн рублей, а общая – 379 млн. К концу недели хоррор Карри Баркера догонит тотал СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (393 млн).

45% кассы на второй неделе потеряла комедия РАСПАКОВКА с блогером Владом Кобяковым в главной роли. Это чувствительнее цифр другого комедийного релиза с привлечением звезд интернета, ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (-34,9%). Вольная версия ИГРУШКИ заработала еще 18,3 млн рублей за выходные и 69,3 млн рублей суммарно. Посещаемость достигла 187 тысяч человек.

16,5 млн рублей заработал на старте мультфильм ПАПА КУПИ ПЕСИКА. Новинка с популярными блогерами в озвучке обошла стартовые показали анимации ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (11,9 млн).

Топ-10 замкнула фантастика РЕЙС 298. В первую неделю проката американский релиз получил от зрителей 13,7 млн рублей, что близко к результату другого хоррора прокатчика «Капелла Фильм», КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (14,6 млн).

Также в прокат вошли фильм ужасов ОНО ПРИХОДИТ СНИЗУ (12-е место, 7,2 млн рублей и 14,7 тысячи зрителей), комедия КАССА НЕВЕСТ (17-е место, 4 млн рублей и 8,6 тысячи зрителей), криминальный триллер ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА (18-е место, 4 млн рублей и 6,5 тысячи зрителей), а также хоррор ОРУДИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (20-е место, 2,8 млн рублей и 6 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 500 млн рублей, с учетом стран СНГ – 553 млн рублей. Это на 13,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 69,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате стартовала комедия НЕ ОДНА ДОМА 2.

Фото: кадр из фильма ДЕД ФОМИЧ

08.07.2026 Автор: Екатерина Кученева