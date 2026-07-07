Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)

На дофинансирование претендуют 31 проект

7 июля в Министерстве культуры Российской Федерации состоялась очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Историческая драма ХАННА (Legio Felix) открыла блок проектов, претендующих на дофинансирование. Картина расскажет о маленькой девочке, чья жизнь полностью меняется с началом Второй мировой войны. После ареста отца в нацистской Германии семья Ханны вынуждена бежать в Ленинград, где героиня сталкивается с новыми испытаниями – арестом матери, жизнью в коммуналке, пленом и жестокостью концлагеря. Благодаря дружбе с доброй соседкой Марией и помощи немецкого врача Вернера Коха девочка учится выживать и сохранять надежду даже в самых страшных обстоятельствах. В актерском составе проекта заявлены дебютантка Лиза Безель, Туре Рифенштайн, Екатерина Симаходская, Даниэль Литтау, Ольга Науменко и Владимир Лысенко. Режиссером фильма выступает дебютант Андрей Зубов. Продюсерами проекта стали Владимир Пермяков, Илья Куликов и Андрей Семенов. Автор сценария – дебютант Владимир Лысенко. На данный момент отснято десять смен, из которых был собран ролик для презентации. Бюджет картины составляет 450 млн рублей. Ранее проект уже получил от Фонда кино 100 млн рублей и теперь претендует еще на 200 млн в рамках первоначально заявленной суммы. Компания «Атмосфера Кино» перенесла релиз фильма на 6 мая 2027 года.

Продюсерский центр «Ленфильм» обновил статус исторического проекта АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЮНЫЙ КНЯЗЬ, посвященного становлению юного князя Александра Ярославича. События фильма охватывают период с пяти до тринадцати лет – время, когда будущий полководец сталкивается с искушениями, поражениями и тяжелыми испытаниями, постепенно взрослея и понимая, в чем заключается истинный смысл княжеского долга. В числе референсов создатели называют фильмы АНДРЕЙ РУБЛЕВ, ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ и НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА. Постановщиком проекта выступает Василий Чигинский. На главную роль рассматривается Мирон Проворов. В дрим-касте также заявлены Евгений Ткачук, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков и другие актеры. Проект находится на стадии препродакшна. Старт съемок запланирован на декабрь 2026 года, а выход в прокат ориентировочно намечен на июль 2028-го. Бюджет картины составляет 430 млн рублей, из которых 129 млн «Ленфильм» вложил самостоятельно, а еще 100 млн уже были получены на предыдущей защите. Теперь создатели рассчитывают получить недостающую сумму.

Кинокомпания «1-2-3 Продакшн» также напомнила о приключенческой комедии Я ПРИЗРАК. Впервые на питчинг Фонда кино пришел Гарик Харламов, исполняющий главную роль. По сюжету харизматичный мошенник получает шанс на два дня вернуться с того света, чтобы вернуть украденные деньги последнему обманутому им клиенту – честному полицейскому Леше, роль которого исполняет Денис Власенко. Вместе герои отправляются в опасное и хаотичное путешествие по миру клиентов Паши Ветерка, среди которых – цыганский табор, уличная мафия, аферисты и жулики всех мастей. Режиссером и автором сценария выступает Эмиль Никогосян. В актерском составе также задействованы Анна Михалкова, Алена Долголенко, Борис Дергачев, Антон Филипенко, Андрей Федорцов и Ольга Тумайкина. Съемки фильма завершились в мае этого года, сейчас студия CGF работает над графикой. На презентации был показан динамичный ролик проекта. Выход картины в кинотеатральный прокат запланирован на лето–осень 2026 года. Дистрибьютором выступает «Централ Партнершип», а поддержку релизу обеспечат все ресурсы «Газпром-Медиа Холдинга». Бюджет проекта составляет 556 млн рублей, еще 100 млн запланированы на продвижение. Эстимейт производителей по сборам – 500 млн рублей.

Блок проектов, претендующих на дофинансирование, продолжил фантастический детектив ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» – экранизация одноименного произведения Аркадия и Бориса Стругацких от «Марс Медиа» и Первого канала. По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает по анонимному письму в небольшой горный отель «У Погибшего Альпиниста». Автор послания предупреждает, что в гостинице должно произойти убийство. Вечером сошедшая лавина перекрывает единственный выход из ущелья, а ночью Глебски действительно обнаруживает труп одного из постояльцев. Начав расследование и допрос гостей, инспектор постепенно понимает, что некоторые из них вовсе не те, за кого себя выдают. Главные роли в картине исполняют Евгений Цыганов, Сергей Маковецкий, Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Алена Михайлова, Дмитрий Лысенков и Алексей Розин. Режиссером выступает Александр Домогаров-младший. Продюсерами проекта стали Рубен Дишдишян, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Юлия Иванова, Нарек Мартиросян и Кристина Рейльян. Съемки фильма завершены. Сейчас проект находится в монтажно-тонировочном периоде, впереди – масштабная работа над компьютерной графикой, которой, по словам режиссера, в картине будет особенно много. Создатели отдельно подчеркнули, что именно ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» станет первой из целой серии запланированных экранизаций Стругацких, которая выйдет в широкий кинотеатральный прокат. Ранее Фонд кино уже выделял проекту 135 млн рублей в рамках двух питчингов. Компания «Атмосфера Кино» выпустит картину в прокат 28 января 2027 года.

Драмеди ЛОСОСЬ НА МОЕМ ЧЕРДАКЕ («Мирфильм») расскажет историю корпоративного юриста, который, пытаясь понять, почему его жизнь стала скучной и безрадостной, неожиданно обнаруживает вход в собственный мозг. Там герой встречает Управляющего разумом и узнает, что тот уже много лет редактирует его воспоминания, чувства и решения. Режиссером и автором сценария выступает Алена Званцова. В дрим-касте проекта по итогам скаутинга заявлены Виктор Добронравов, Елена Лядова, Александр Яценко и Анастасия Красовская. Создатели рассказали, что часть компьютерной графики будет реализована с использованием технологий искусственного интеллекта. Производственный бюджет картины составляет 180 млн рублей. У Фонда кино создатели запрашивают 76 млн рублей, еще 50 млн были выделены проекту в прошлом году.

Военная драма АЙЗА-17 («Брайт Лайф») основана на реальной истории медсестры Айдысмаы Монгуш. В центре сюжета – девушка из Тувы, которая, будучи любящей женой, отправляется вслед за мужем в зону СВО. Режиссером картины выступит Кирилл Васильев. В актерском составе заявлены Елена Ербакова, Глеб Калюжный, Роман Курцын, Екатерина Соломатина, Иван Охлобыстин и Виктор Добронравов. На презентации был показан ролик превизуализации. Сейчас проект находится в активной стадии подготовки к съемкам. На прошлом конкурсе создатели сообщали, что общий производственный бюджет картины составит около 440 млн рублей.

Компания «Пан-Атлантик Студио» вновь представила военную мелодраму АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА по одноименной повести Василя Быкова, съемки которой уже завершены. Из концлагеря в Альпах бегут советский солдат Иван и итальянская партизанка Джулия. Между героями постепенно рождается чувство, и они начинают мечтать о жизни после войны. Однако преследователи в конце концов настигают беглецов, и Иван спасает Джулию ценой собственной жизни. В фильме задействованы Иван Янковский, Дениз Сардиско, Милош Бикович и Петар Зекавица. Проект стал копродукцией России и Сербии, часть съемок также проходила в Казахстане. Режиссером картины выступает Андрей Богатырев. Продюсерами стали Екатерина Филиппова, Татьяна Жежель-Гойкович и Вадим Смирнов. Бюджет проекта составил 430 млн рублей. Ранее Фонд кино выделил картине 175 млн рублей. Релиз фильма намечен на 29 сентября 2027 года. Прокатчиком выступит «НМГ Кинопрокат».

Продюсерский центр «Хорошо Продакшн» и лично режиссер Владимир Хотиненко запросили дофинансирование исторической драмы ВОТ ПРИДЕТ СЛАВА... – байопика оперной певицы Галины Вишневской. Картина расскажет историю девочки из неблагополучной семьи, пережившей блокаду Ленинграда, смерть близких и тяжелую болезнь, но сумевшей стать оперной певицей мирового масштаба. Режиссер не исключает, что проект в дальнейшем может получить новое название. Участникам питчинга был показан ролик с фотопробами, раскрывающий актерский состав: Галину Вишневскую в разные годы жизни сыграют Евгения Леонова и Маша Столярова. Также в проекте задействованы Евгения Симонова, Владимир Вдовиченков, Галина Тюнина и Александра Урсуляк. Бюджет картины составляет 330 млн рублей. В случае повторной поддержки Фонда кино съемки могут стартовать уже этой осенью.

Компания «ВайТ Медиа» вновь презентовала военный экшн БЫСТРЕЙ ВРАГА. История о мужестве, любви, дружбе и самопожертвовании разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Главный герой – мотогонщик Иван, решивший создать первый мобильный мотоциклетный отряд истребителей танков. До войны Иван был окружен вниманием публики и мечтал о мировой славе, однако тяжелая травма ноги перечеркнула его планы. В начале войны герой служит фронтовым почтальоном. Во время одной из танковых атак он оказывается в самом центре боя: на мотоцикле врывается на поле сражения и помогает солдатам отбить наступление врага. Постепенно Иван становится легендарным истребителем танков по прозвищу «Ночной дьявол», чье имя внушает страх немецким войскам. Позже он воссоединяется со своим старым другом, механиком Мишей, и создает штурмовой мотоотряд. Главные роли в картине исполнят Милош Бикович, Никита Кологривый и Диана Пожарская. Режиссером выступает Игорь Твердохлебов. Ранее заявленный бюджет проекта составлял 703 млн рублей. Фонд кино уже выделил картине 150 млн рублей, на которые был закуплен весь парк техники. Создатели пообещали оптимизировать производство и сократить сроки работы за счет сочетания реальных съемок и ИИ-технологий. На презентации был показан ролик, демонстрирующий возможности системы. Релиз фильма запланирован на 2028 год.

Кинокомпания «Альянс» вновь представила военную драму ВРАГ – историю тяжелораненых бойцов, оказавшихся в серой зоне. Героям предстоит бороться с голодом, скрываться от вездесущих дронов, вступать в неравный бой и одновременно пытаться понять, кто в действительности является их главным врагом. Главные роли в картине Ивана И. Твердовского исполнят Егор Кирячок и Даня Киселев. Антагониста сыграет Михаил Пореченков. Также в проекте задействованы Олег Васильков, Максим Щеголев, Гарик Айвазов, Борис Зверев, Павел Чинарев, Андрей Баков, Игорь Огурцов, Дмитрий Гаврилов, Артем Руднев, Сергей Богданов и другие. Партнерами проекта выступают телеканал «Россия-1» и кинопрокатная компания «Атмосфера Кино». Съемки фильма уже идут. По итогам первых семи смен создатели показали нарезку отснятого материала. Релиз картины намечен на 11 марта 2027 года.

Комедийно-приключенческий фильм ВСЕ РЕКИ ВПАДАЮТ В МОРЯ («Арс Пикчерс») расскажет историю двух подростков, которые отправляются в путешествие на плоту, чтобы впечатлить девушку, в которую оба влюблены. Особенность картины – дальневосточный сеттинг: действие разворачивается на реке Амур. Режиссером фильма выступает Роман Косов, продюсером – Григорий Подземельный. В числе ключевых референсов создатели называют ОХОТУ НА ДИКАРЕЙ, КОРОЛЕЙ ЛЕТА и АРАХИСОВОГО СОКОЛА. Одну из ролей в фильме исполнит Ярослав Могильников, главную женскую роль сыграет Александра Бабаскина. Во взрослом актерском составе заявлены Дарья Урсуляк, Александр Обласов и Дмитрий Куличков. Команда уже готова выйти в производство: первая съемочная смена запланирована на 15 августа 2026 года. Готовность картины намечена на осень 2027-го. Заявленный бюджет проекта составляет 145 млн рублей. Ленту поддерживают Министерство культуры Хабаровского края и МЧС России.

Киностудия Горького претендует на дофинансирование фантазийной сказки Анны Меликян ДИВА. Ироничная трагикомедия расскажет историю ребенка-вундеркинда с волшебным голосом, подобного которому мировая опера еще не знала. Майя – настоящий Моцарт XXI века. Уже в одиннадцать лет она становится звездой главного оперного театра страны. Однако две завистливые оперные дивы, у которых девочка отобрала все главные партии, решают избавиться от юного чуда. Съемки картины завершены, сейчас проект находится в постпродакшене, который, по словам Анны Меликян, «полон интересных задач». В актерском составе задействованы Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова, Екатерина Воронина и Вера Майорова. Продюсерами проекта выступают Рубен Дишдишян, Юлиана Слащева, Анна Меликян, Юлия Иванова, Александр Бондарев, Мария Мазанова и Наталия Кабанова. Ранее Фонд кино уже выделил картине 150 млн рублей. В прокат ДИВА выйдет 3 декабря 2026 года, дистрибьютором выступит «Вольга».

Игорь Угольников и студия «ВоенФильм» представили на питчинге военно-историческую драму ЗНАМЯ ПОБЕДЫ. Действие картины разворачивается 30 апреля 1945 года в Берлине. Несмотря на огромные потери и смертельную опасность, полк полковника Зинченко стремится водрузить Знамя Победы над Рейхстагом – символ окончательного разгрома нацистской Германии. Каждый метр пути дается ценой человеческих жизней, однако бойцы готовы пожертвовать собой ради возможности приблизить Победу. По словам Угольникова, работа над сценарием продолжается непрерывно: в уже готовый текст постоянно вносятся новые факты, обнаруженные в ходе изучения исторических материалов. В кинопарке «Москино» уже завершено строительство масштабной декорации Рейхстага, которую впоследствии можно будет использовать неоднократно. Команда готова выйти на съемочную площадку в ближайшее время. Продюсер подчеркнул, что ключевым принципом проекта остается максимальная достоверность: зритель должен почувствовать себя непосредственным участником событий.

К жанру спортивной драмы обратилась компания «АМАЛЬГАМА», представившая на питчинге проект И Я ПОБЕЖАЛ. По сюжету после травмы, полученной в горячей точке, фельдшер теряет зрение и оказывается вынужден заново строить свою жизнь. От прошлого у него остается только одна мечта – пробежать Московский марафон. Главную роль в картине исполняет Денис Прытков. Также в проекте задействованы Елизавета Шакира и Игорь Верник. Помимо профессиональных актеров, в фильме появятся артисты инклюзивного театра. Режиссером выступает Александр Имакин. В числе партнеров проекта заявлены Первый канал, онлайн-кинотеатр Okko и компания «Централ Партнершип». Релиз картины намечен на 8 апреля 2027 года. Сейчас съемки проходят в Москве и Ярославле. Кроме того, создатели уже договорились о работе непосредственно во время реального Московского марафона.

Приключенческую комедию ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ («Хэштег Медиа») представил продюсер Алексей Троцюк. Фильм расскажет о старшекласснике Ване, который заканчивает школу и готовится стать хирургом, хотя этот выбор за него давно сделала мать. Однажды юноша влюбляется в одноклассницу, решает пойти против властной родительницы, угоняет трактор и вместо тюрьмы неожиданно оказывается на заводе. Там, проходя через испытания и становясь частью сплоченной бригады, Ваня взрослеет, находит свое настоящее призвание и впервые понимает, чего действительно хочет от жизни. Особое значение создатели придают идее о том, что не только Москва, но и вся Россия остается страной возможностей. Главные роли исполняют Олег Савостюк, Вероника Журавлева и Павел Деревянко. Режиссером картины выступит Олег Асадулин. Съемки уже идут. На Кировском тракторном заводе команда строит настоящий трактор специально для проекта. Производственные изменения потребовали дополнительного финансирования.

Компания «Зебра» вновь запросила средства на семейную сказку КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО. По сюжету, семья Снегиревых готовится в последний раз встретить Новый год вместе: после праздников Анфиса и Игорь собираются сообщить сыну Роме о разводе. Однако по дороге машина семьи проваливается в параллельный мир, где герои случайно освобождают из заточения злого волшебника Колотуна, а Ромка получает силу магического артефакта – Хронотрона. Теперь, чтобы спасти мальчика, Новый год и будущее сразу двух миров, Снегиревым предстоит вступить в борьбу с Колотуном. Но для победы им придется вспомнить, что значит быть настоящей семьей. В фильме снимались Иван Колесников, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов, Александр Горбатов, Роман Мадянов, Павел Деревянко и Лукерья Ильяшенко. Режиссером картины выступает Олег Гусев, продюсером – Юлия Соболевская. Во время презентации она поблагодарила Фонд кино за ранее оказанную поддержку и выразила надежду, что и взрослые, и дети оценят главный посыл фильма: никакие материальные блага не могут быть важнее дома и семьи. Бюджет проекта составляет 420 млн рублей. Ранее картина уже получила от Фонда кино 125 млн рублей – 75 млн в прошлом году и еще 50 млн в этом. «Атмосфера Кино» выпустит фильм в прокат 26 ноября 2026 года.

Компания «Проспект Мира» представила семейную спортивную драму КОМАНДА, посвященную истории детской футбольной команды «Тотем». В начале презентации продюсер Антон Богданов показал документальный ролик с реальными участниками команды – как в детстве, так и сегодня. По сюжету обычные подростки из красноярского детского дома под руководством бизнесмена Горбатова совершают невозможное: становятся победителями Чемпионата России по мини-футболу. Сергей Безруков и Елена Лядова уже подтвердили участие в проекте. Главную роль исполнит Леон Кемстач, которого тренирует консультант фильма Анатолий Тимощук. Роли команд-соперников сыграют настоящие детские футбольные коллективы из разных регионов страны. Партнерами проекта выступают правительство Красноярского края и Российский футбольный союз. По словам Антона Богданова, картина находится в максимальной степени готовности к съемкам, старт которых запланирован уже на осень этого года. Запрашиваемый объем поддержки составляет 150 млн рублей.

«Н2О Продакшн» вновь запросила дополнительное финансирование на создание спортивного байопика КУМПАРСИТА, посвященного советским фигуристам Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову. Представлять проект вышли продюсеры Юлия Пахомова-Горшкова – дочь фигуристов – и Татьяна Навка. Они рассказали о режиссерском решении Анны Матисон, превратившей спортивный байопик в масштабное фэнтезийное приключение. Именно благодаря Пахомовой и Горшкову танцы на льду вошли в программу Олимпийских игр, а сами фигуристы стали первыми олимпийскими чемпионами в этой дисциплине. В борьбе за главную награду мирового спорта герои боятся, что чувства друг к другу могут помешать карьере. На глазах миллионов зрителей из СССР и всего мира Мила и Саша способны демонстрировать любовь на льду, однако не решаются по-настоящему признаться в ней за пределами катка. Постепенно жизнь доказывает им, что только благодаря этой любви они способны пройти путь до конца и победить. История подается в том числе через фантазии маленькой девочки, что придает проекту дополнительную сказочность. В ее воображении возникает злодей, стремящийся уничтожить память – как личную, так и коллективную, без которой невозможно будущее. Главным посылом картины создатели называют именно ценность памяти. «Память – это и есть любовь», – подчеркнули авторы проекта. По мнению команды, сказочный элемент поможет привлечь молодую аудиторию к истории легендарных советских спортсменов. Главные роли исполняют Александра Кульбарисова, Константин Белошапка и Сергей Безруков. Ранее Фонд кино уже выделил картине 250 млн рублей.

Драма МЕТЕЛЬ режиссера Алексея Германа-младшего открыла блок презентаций компании «Мастерская». Согласно краткому описанию, это история о будничном героизме простых медиков. Картина соткана из множества историй спасения человеческих жизней и предлагает зрителю задуматься о том, что каждый из нас оставит после себя. Съемки фильма пройдут на Крайнем Севере. По словам постановщика, под формой фильма-катастрофы скрывается разговор о ценности человеческой жизни. Одними из ключевых героев будущей картины становятся сама стихия – ветер, снег, экстремально низкие температуры. Старт съемок намечен на зиму текущего года. На главные роли заявлены Юлия Снигирь, Елена Лядова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Милош Бикович и Лев Зулькарнаев. Графики актеров уже согласованы, поэтому производство требует непрерывного съемочного процесса.

Следующим проектом компании «Мастерская», участвующим в конкурсе на дофинансирование, стала семейная приключенческая комедия МЫ ИЗ КОМИКСА. По сюжету суперзлодей решает заманить автора комикса в собственный мир, чтобы нарушить порядок вещей, в котором ему никогда не удается победить супергероя. Однако вместо писателя через портал неожиданно проваливаются его дети. Пока подростки сражаются со злом внутри фантастической вселенной, их отец переживает творческий кризис в реальном мире, даже не подозревая, что любое его сценарное решение может стать для детей вопросом жизни и смерти. В фильме снимаются Марина Александрова, Никита Ефремов, Роман Курцын, Аня Чиповская и Павел Деревянко. Режиссером выступает Вячеслав Сыркин, а к числу продюсеров присоединился Александр Горохов. По его словам, проект должен соединить яркую эстетику комиксов с серьезным разговором о взрослении, семье и ответственности.

Компания «Высокие широты» представила историко-приключенческий экшн с элементами эпического фэнтези и мистической драмы ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ. Проект уже полностью готов к запуску в производство. Сюжет объединяет мифы морских охотников Чукотки и предания о покорении Сибири русскими первопроходцами. Действие разворачивается в XVII веке. Молодой эскимосский вождь пытается отомстить за вероломное убийство своего отца, не подозревая, что тот был хранителем границы между мирами и удерживал силы тьмы. Чтобы спасти честь рода и уберечь племя от гибели, герою предстоит объединиться с древним морским божеством и русскими первопроходцами. Режиссером проекта выступает Алексей Вахрушев. В актерском составе заявлены Александр Яценко, Виктор Добронравов и Роза Хайруллина. Главную роль исполнит чукотский актер Артем Аканто. На Чукотке уже были построены исторические декорации, однако суровые погодные условия и дикие животные частично их повредили, из-за чего натурные съемки перенесли на июль 2027 года. Павильонный этап стартует уже в ноябре текущего года.

«Мастерская Павла Лунгина» и «Кинопрайм» заявили на дофинансирование психологический триллер ЛЕРМОНТОВ. Главной новостью презентации стало объявление исполнителя главной роли – великого писателя сыграет рэпер Хаски. Действие фильма разворачивается в 1837 году. Молодой и амбициозный Лермонтов мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Пушкиным, чтобы показать ему свои стихи. Однако Сушкова отвергает его, а Пушкин погибает буквально накануне их встречи. Не получив признания двух самых важных людей в своей жизни, Лермонтов пытается доказать самому себе, что действительно чего-то стоит. В мрачных фантазиях ему начинает являться таинственный Черный человек, обещающий великое будущее, если поэт осмелится бросить вызов судьбе и обществу. Режиссером картины выступит Павел Лунгин, продюсерами – Антон Малышев и Евгений Панфилов. К проекту уже готовы костюмы и декорации. Старт съемок запланирован на октябрь, чтобы успеть захватить зимний сезон. Выход фильма намечен на лето 2028 года. Бюджет картины составляет 600 млн рублей. Ранее проект уже получил 150 млн рублей поддержки. На нынешнем питчинге продюсеры запросили еще 150 млн, отдельно подчеркнув, насколько бережно команда относится к государственному финансированию.

Компания «Медиа Юниверсал Ивент» вновь представила военную драму 99-Й. Картина рассказывает о резервной роте ОМОНа под командованием капитана Сергея Головина, которая в сентябре 1999 года столкнулась с террористическими бандформированиями в дагестанском селе Новолакское. Съемки фильма завершены. Главные роли исполнили Сергей Марин, Вадим Цаллати, Ирина Пегова, Наби Ахмедов, Орхан Абулов и Павел Чинарев. Продюсерами проекта выступают Софья Митрофанова, Бинке Анисимов и Ибрагим Магомедов. Создатели также сообщили, что получили поддержку маркетинговой кампании от представителя Народного собрания Республики Дагестан Сулеймана Керимова. Прокатом займется компания «Централ Партнершип». Сейчас команда завершает работу над графикой и готовит маркетинговую кампанию. Показанный ролик продемонстрировал значительно увеличившееся количество CG-сцен.

«А-Продакшн» запросила дофинансирование исторической драмы МАТУШКА. Фильм посвящен событиям нескольких дней, предшествующих аресту Елизаветы Федоровны Романовой – настоятельницы Марфо-Мариинской Обители Милосердия и сестры последней российской императрицы Александры Федоровны. При этом значительная часть событий и персонажей картины является художественным вымыслом. Главные роли исполнят Наталья Рогожкина, Надежда Михалкова, Евгений Ткачук, Кирилл Кяро и Александр Ильин. Картина режиссера Валентина Донскова в 2024 году уже получила 85 млн рублей поддержки. Новый запрос сделан в рамках ранее утвержденного бюджета. На данный момент команда провела два технических съемочных дня и ведет активную подготовку к полноценному производству.

Дофинансирование также требуется масштабной военной драме МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ («Глобус-фильм»), основанной на реальных событиях Корейской войны 1950–1951 годов. Создатели подчеркивают, что это история о людях, воевавших без права на славу и публичное признание, поскольку их миссия оставалась строжайшей государственной тайной. Сценарий написала участница программы «Автор» Мария Мзокова. Режиссером выступит Дмитрий Хонин. Средства, полученные в рамках поддержки 2025 года, были направлены на создание декораций, костюмов и разработку аниматики воздушных боев, на которые проект делает особую ставку. Всего в картине планируется семь масштабных сцен воздушных сражений.

Компания «Ирсна Медиа» вновь претендует на дофинансирование триллера ПАДШИЙ, который уже получил дату выхода – 3 декабря 2026 года. Дистрибьютором проекта выступит «Централ Партнершип». В центре сюжета – ученый-генетик Иван Розин, не сумевший смириться с трагической смертью матери. Одержимый идеей победить смерть и усовершенствовать хрупкую человеческую природу, он работает над проектом под названием «Химера». Постепенно герой начинает соревноваться с Богом, не осознавая, что заранее обречен проиграть эту битву. Главные роли исполнили Марьяна Спивак, Сергей Гилев, Дарья Балабанова и Иван Фоминов. Картина режиссера Олега Витвицки участвует в конкурсе на поддержку уже в третий раз.

Кинокомпания «Соливс» также в третий раз участвует в конкурсе на дофинансирование с исторической драмой РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Цель нового обращения – завершение постпродакшена, чтобы при поддержке компании «Наше кино» выпустить фильм в прокат уже 24 сентября 2026 года, а до этого представить его на фестивале «Огни большого города» в Санкт-Петербурге. Картина рассказывает историю семьи последнего российского императора и через личную драму героев раскрывает национальную трагедию Первой мировой войны и русских революций – историю преданности и предательства. Съемки проекта завершены. Главные роли в фильме Василия Чигинского исполнили Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Антон Батырев, Дмитрий Дюжев и Иван Колесников. Продюсером картины выступает Олег Урушев. На данный момент создатели уже работают с фокус-группами.

Компания «Дудка Филмс» совместно с Legio Felix запросила дофинансирование спортивной комедии ТРЕНИРОВКА ГНЕВА. По сюжету в интернет попадает видео, на котором тренер женской команды «Динамо» мотивирует спортсменок с помощью оскорблений и угроз. Несмотря на победу в матче, общественность требует его «отмены», а руководство клуба ставит Панфилову ультиматум: увольнение или обязательная терапия с психологом. Главную роль в фильме исполнит Сергей Гармаш. Также в проекте заявлены Никита Кологривый, Полина Гухман и певица Жасмин. Кроме того, в картине появятся настоящие спортсмены, а в камео – игроки футбольного клуба «Динамо», который выступает партнером проекта и предоставляет съемочной группе свои действующие площадки. Режиссером выступает Виталий Дудка. Он планирует выйти на съемочную площадку уже в августе этого года. Ранее полученная поддержка позволила значительно увеличить объем спортивного экшена. Готовность картины запланирована на 2027 год.

Компания «Нота Бене» обновила статус ретро-экшена ЧЕРНЫЙ ШЕЛК, который станет продолжением КРАСНОГО ШЕЛКА. Приключенческий детектив расскажет о новой миссии Николая Гарина в исполнении Милоша Биковича и Артема Светлова, которого вновь сыграет Глеб Калюжный. На этот раз герои оказываются на корабле, буквально переполненном японскими агентами. Одновременно Зорге в исполнении Максима Матвеева и Лин, роль которой играет Чжэн Ханьи, пытаются найти тайно доставленный в Шанхай груз – им может оказаться что угодно: документы, оружие или даже человек. Режиссерское кресло вновь занял Андрей Волгин, продюсером выступает Вадим Быркин. Проект создается в копродукции с Китаем. Создатели отмечают, что в продолжении объем сцен, снятых в реальных китайских локациях, увеличится почти вдвое по сравнению с первой частью. В целом масштаб производства значительно вырос: в работе задействованы 30 игровых объектов и 7 масштабных павильонных застроек. Уже сейчас стартовала пред-промокампания, задача которой – подогреть интерес к проекту еще до выхода первого трейлера. Ради этого представителей СМИ и блогеров уже трижды приглашали на съемочную площадку, в том числе на китайские декорации. «НМГ Кинопрокат» выпустит картину в прокат 31 марта 2027 года.

Завершила серию презентаций «Студия ТРЕТИЙ РИМ», представившая военный экшн ШТОРМ. В центре сюжета – штурм дворца Амина в Кабуле в 1979 году. Тайная операция советских спецслужб при поддержке «Мусульманского батальона» по устранению Хафизуллы Амина становится основой фильма. Режиссером проекта выступает Александр Богуславский. Продюсерами стали Александр Новин, Илья Векслер и Вадим Соколовский. Создатели сообщили, что съемки уже полностью завершены, а дополнительное финансирование требуется на работу над компьютерной графикой, поскольку основной производственный этап проходил в специально отстроенных декорациях кинопарка «Мосфильм». Отдельно Александр Богуславский подчеркнул стремление команды к максимальной исторической достоверности. Благодаря внутрикадровому монтажу операция на экране будет длиться ровно 43 минуты – столько же, сколько продолжалась в реальности. Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» планирует выпустить картину весной 2027 года.

Фото: кадр из фильма ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»