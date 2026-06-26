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Фонд кино вновь продлил прием заявок на создание кинозалов в малых городах

Автор: БК

26 июня 2026

Подать заявку можно до 16 июля

Фонд кино продлил еще один из своих отборов.

Теперь организации кинопоказа, претендующие на субсидию в целях создания (переоборудования) кинозалов в малых населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч, могут подать заявку на онлайн-площадке до 16 июля.

Фото: Фонд кино

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