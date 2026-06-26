Фонд кино вновь продлил прием заявок на создание кинозалов в малых городах
Автор: БК
26 июня 2026
Подать заявку можно до 16 июля
Фонд кино продлил еще один из своих отборов.
Теперь организации кинопоказа, претендующие на субсидию в целях создания (переоборудования) кинозалов в малых населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч, могут подать заявку на онлайн-площадке до 16 июля.
Фото: Фонд кино
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