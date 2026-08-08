В Москве возбуждено уголовное дело из-за угроз создателям фильма «Последний богатырь. Колобок»

Наказание по статье предполагает до пяти лет лишения свободы

7 августа в Москве было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, высказанная с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях) в отношении пользователей сети, которые угрожали создателям приключенческой сказки ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Отмечается, что наказание по статье предполагает до пяти лет лишения свободы. Дело находится в производстве Дорогомиловского межрайонного следственного отдела СУ по ЗАО города Москвы. Теперь силовики займутся установлением и поисками людей, которые писали подобные угрозы.

Ранее режиссер Антон Маслов рассказал, что он, другие члены съемочной группы и члены их семей на протяжении нескольких недель получали угрозы и оскорбления. Волна негатива в сети возникла на фоне недовольства задержкой пиратского релиза нового ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА в России.

Кроме того, начальник службы выпуска правовых программ телеканала «Россия 24» Эдуард Петров публично обратился к прокуратуре и Следственному комитету из-за угроз съемочной группе. Напомним, что телеканал «Россия» выступает одним из создателей ленты вместе с Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром Start.

Фото: кадр со съемок фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК