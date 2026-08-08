top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В Москве возбуждено уголовное дело из-за угроз создателям фильма «Последний богатырь. Колобок»

В Москве возбуждено уголовное дело из-за угроз создателям фильма «Последний богатырь. Колобок»

Автор: БК

8 августа 2026

Наказание по статье предполагает до пяти лет лишения свободы

7 августа в Москве было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, высказанная с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях) в отношении пользователей сети, которые угрожали создателям приключенческой сказки ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Отмечается, что наказание по статье предполагает до пяти лет лишения свободы. Дело находится в производстве Дорогомиловского межрайонного следственного отдела СУ по ЗАО города Москвы. Теперь силовики займутся установлением и поисками людей, которые писали подобные угрозы.

Ранее режиссер Антон Маслов рассказал, что он, другие члены съемочной группы и члены их семей на протяжении нескольких недель получали угрозы и оскорбления. Волна негатива в сети возникла на фоне недовольства задержкой пиратского релиза нового ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА в России.

Кроме того, начальник службы выпуска правовых программ телеканала «Россия 24» Эдуард Петров публично обратился к прокуратуре и Следственному комитету из-за угроз съемочной группе. Напомним, что телеканал «Россия» выступает одним из создателей ленты вместе с Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром Start.

Фото: кадр со съемок фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» возглавил чарт
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» ожидаемо возглавил прокат
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 августа
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках августа
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Последний богатырь. Колобок» обогнал «Домовенка Кузю»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6-9 августа
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» готов рассматривать Казахстан как постоянную площадку для кинопроизводства
Подробнее
Предварительная касса уикенда: пиратская «Одиссея» уверенно возглавила чарт
Подробнее
Дарья Вожагова стала новым генеральным директором Школы кино «Индустрия»
Подробнее
Фонд кино поддержит 40 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
Подробнее
Фонд кино подвел итоги отбора на обслуживание оборудования в кинозалах
Подробнее
Новый «Человек-паук» все-таки установил рекорд стартового уикенда в США
Подробнее
Фонд кино поддержит 17 фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» приблизилась к миллиарду
Подробнее
Касса России: пиратские релизы лидируют уже месяц
Подробнее
Фонд кино поддержит 17 анимационных национальных фильмов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3-9 августа 2026 года
Подробнее
Советник президента РФ высказалась против пиратских показов в отечественных кинотеатрах
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Подробнее

Новости по теме

ВГТРК впервые с 2022 года раскрыл финансовые показатели холдинга
Подробнее
Yellow, Black and White стала совладельцем «Атмосферы кино»
Подробнее
Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись атаке хакеров
Подробнее
«Союзмультфильм» готовит 3D-мультсериал про Чебурашку
Подробнее
Алексей Троцюк перестал быть совладельцем Yellow, Black and White
Подробнее