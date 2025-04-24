Yellow, Black and White стала совладельцем компании «Атмосфера кино»

50% компании остается за соучредителями дистрибьютора Вадимом Ивановым и Николаем Борунковым

Кинокомпания Yellow, Black and White (YBW) заключила соглашение о стратегическом партнерстве с кинопрокатной компанией «Атмосфера кино». Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно условиям, YBW становится совладельцем 50% юрлица «Атмосферы кино», оставшаяся доля остается за соучредителями дистрибьютора Вадимом Ивановым и Николаем Борунковым. Сделка была закрыта 23 апреля, она была денежной, уточнили изданию партнеры, но ее размер не раскрыли.

Первым релизом в рамках нового соглашения станет комедия СЕМЬЯНИН с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко, премьера которой планируется на осень. «Атмосфера кино» продолжит работать со всем рынком, выпускать в прокат фильмы не только YBW, но и других продюсеров – российских и зарубежных.

Напомним, что компания «Атмосфера кино» была запущена в 2022 году.