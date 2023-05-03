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«Вызов» стал двадцатым миллиардером российского проката

Автор: Никита Никитин

3 мая 2023

Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 13 дней

Сборы фильма ВЫЗОВ (CP) режиссера Клима Шипенко, согласно данным ЕАИС на 22:10 (мск) 3 мая, составили чуть более 1 млрд. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 13 дней.

ВЫЗОВ стал двадцатым российским проектом, собравшим миллиард в отечественном прокате. Предыдущим «миллиардником» был семейный фильм ЧЕБУРАШКА (6,777 млрд валовых сборов), в производстве которого также принимала участие компания Yellow, Black and White. ВЫЗОВ уже второй фильм в карьере режиссера Клима Шипенко, заработавший более 1 млрд в кинотеатрах. До этого данным достижением отметилась комедия ХОЛОП, которая по итогам «новогодней битвы 2019-2020» заработала более 3 млрд рублей. В свое время ей для покорения первого миллиарда рублей потребовалось 10 дней.

Производством картины, часть съемок для которой действительно проходили в космосе, занимались госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White. Генеральными продюсерами амбициозного кинопроекта выступили Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. Производственный бюджет картины достиг 906 млн рублей, из которых 500 млн составили невозвратные средства Фонда Кино.

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