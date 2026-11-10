РОСКИНО подвело итоги участия российских компаний в кинорынке TIFFCOM 2026

Объединенный стенд собрал 20 участников

С 28 по 30 октября российские компании представили свои проекты зарубежным покупателям на международном рынке аудиовизуального контента TIFFCOM 2026 в Японии. Объединенный стенд, организованный РОСКИНО в четвертый раз, собрал 20 участников, которые представили более 220 художественных, анимационных и документальных фильмов и сериалов.

«Арт Пикчерс Дистрибьюшн» провела 25 встреч с международными дистрибьюторами, телеканалами, OTT-платформами, агрегаторами и представителями авиакомпаний. Переговоры охватили 13 стран и территорий. Зарубежных партнеров заинтересовали ЧЕРНЫЙ ШЕЛК, ПРОПАСТЬ, анимация ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ, сериал «Трудно быть богом», а также семейные фильмы БУРАТИНО, СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА и ВАРВАРА-КРАСА.

«Централ Партнершип» провела встречи с представителями Японии, Южной Кореи, Вьетнама, Тайваня, Малайзии, Таиланда, Китая, Монголии, Индии, США, Испании и Нигерии. Наибольший интерес вызвали БИТВА МОТОРОВ, РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ. С потенциальными партнерами продолжится обсуждение условий сотрудничества.

Кинокомпания СТВ сосредоточилась на переговорах о продаже контента в материковом Китае, Гонконге, Макао, странах Юго-Восточной Азии, Японии и Индии. Среди собеседников были представители международных мейджоров, включая Universal. Зарубежных байеров заинтересовали полнометражные хорроры, фантастика и анимация. Кроме того, готовятся соглашения о продаже во Вьетнам фильмов МАРАКУДА 2. САХАРНЫЙ ВЕК и КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА.

«ЭС Сейлз Хаус» заключила две международные лицензионные сделки с американской компанией ProQuest и немецкой Plot11 Publishing GmbH. Они предусматривают распространение второго сезона документального сериала «Арт – это я», посвященного современным российским художникам и деятелям культуры, на зарубежных цифровых платформах. С японскими компаниями Narratier, GAME CHANGER и NELKE Planning также обсуждались дистрибуция контента и возможности совместных проектов.

Медиахолдинг «Цифровое телевидение» договорился о продолжении диалога с дистрибьюторами, телеканалами и кинопрокатными организациями из Японии, Индии, Вьетнама, Гонконга, Южной Кореи и других стран. Наибольший интерес вызвали мультфильмы ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ и БЕЛЫЕ СНЫ, а также другие проекты анимационного каталога холдинга.

Анимационная студия «Воронеж» представила зарубежным партнерам второй сезон сериала «Супергерои.ру», а также проекты «Герои Арктики», АЙБОЛИТ и «Законы выживания». Переговоры о приобретении прав для кинотеатрального и онлайн-показа прошли с компаниями из Вьетнама, Китая, Сингапура, Индии и стран Латинской Америки.

«Атмосфера Кино Евразия» отметила интерес зарубежных байеров к масштабным проектам с сильной драматической составляющей и историческим размахом. С партнерами обсуждались перспективы международных продаж экранизации мировой классики ВОЙНА И МИР и истории о легендарной летчице ЛИТВЯК.

«БигСкринПродакшн» провела более 20 деловых встреч с представителями дистрибьюторских компаний, сейлз-агентств, анимационных студий и цифровых платформ. Продолжаются переговоры о продаже прав на готовые игровые и анимационные фильмы, а также о партнерстве в производстве контента, включая совместные проекты.

Творческо-производственное объединение «РОК» получило предложение о покупке фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ для показа во Вьетнаме. На заключительной стадии находятся переговоры о продаже прав на эту картину и фильм КОД СПАСЕНИЯ в Гонконг, Индонезию и Малайзию.

Фото: РОСКИНО