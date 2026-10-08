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Семь российских мультфильмов покажут на фестивале в Турции

Автор: БК

8 октября 2026

Они состоятся 9 и 10 октября в рамках Universal Kids Film Festival в Стамбуле

9 и 10 октября в Стамбуле в рамках Международного кинофестиваля детского и юношеского кино Universal Kids Film Festival (UKFF) состоятся показы семи российских анимационных фильмов. Их участие было организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

В конкурсную программу попали шесть картин – полнометражные ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ и ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ, а также короткометражные «Как жираф и енот луну спасали», «Когда мы были травой», «Ночь медведя» и «Радужные перья».

«Российская анимация традиционно вызывает интерес международной аудитории, а участие сразу семи наших картин в Universal Kids Film Festival — еще одна возможность познакомить зарубежных зрителей с современными отечественными проектами. Особенно приятно, что в программу вошли работы, уже получившие международное признание. Уверена, что яркие герои и истории российских анимационных фильмов найдут отклик у юных зрителей в Турции», — отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Помимо этого, вне конкурса будет представлена анимационная лента Василия Ровенского КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА.

Universal Kids Film Festival — ежегодный международный фестиваль, ориентированный на детскую и молодежную аудиторию. Особое внимание организаторы уделяют идеям мира и взаимопонимания.

Фото: кадр из фильма ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

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