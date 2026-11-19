Октябрь подтвердил несколько трендов онлайн-смотрения, которые БК наблюдает в течение года. Главным из них является событийное смотрение, оно же – в сегменте полнометражного кино: охота за громкими кинотеатральными новинками. Причем им не обязательно быть блокбастерами, как ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК, достаточно просто заметного выступления в прокате (КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ стартовал со второй строчки и стал обсуждаемым за счет проигрыша перевыпуску СУМЕРЕК) или звездного голливудского имени, как у БЕГУЩЕЙ с Галь Гадот, которую стриминги активно предлагали на витринах главных страниц.

Фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК представлено на шести площадках из семи участников рейтинга (исключением стал КИОН) и на всех удержало первое место, работая на платформах с 1 октября. Сомнений в том, что лента Антона Маслова из «богатырской» вселенной привлечет максимум внимания именно онлайн, не было: в цифре ей удалось избежать нежелательной конкуренции, и не исключено, что именно в таком варианте комедийную сказку посмотрели и те, кто в офлайне объявил ей бойкот.

С этим же релизом связан второй тренд – подтягивание интереса от лидера к смежным проектам: той же тематики, франшизы, с теми же актерами. Так, в домашнем для КОЛОБКА онлайн-кинотеатре Start на седьмом месте оказался спин-офф «богатырского» цикла, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, а среди сериалов – «Последний богатырь. Наследие». Понятно, что их подсветила рекомендательная система, но решения о просмотре, которые позволили давним картинам попасть в свежий топ-10, принимались уже реальными пользователями.

Для другого фэнтезийного фильма, КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ, быстрый цифровой релиз (окно составило пять недель, что для масштабных сказок все же меньше нормы) стал своего рода реабилитацией. Сентябрь традиционно считается сложным месяцем в кинотеатрах, особенно в семейном сегменте, а интерес к картине, как оказалось, есть: работу Алексея Нужного можно посмотреть в пяти онлайн-кинотеатрах. Причем наиболее популярной она оказалась на том же Start, где заняла второе место. Пятые строчки достались ленте на «Кинопоиске», «Иви» и Wink, седьмая – в Okko.

При этом на платформе «Сбера» ИВАН конкурировал с еще одним представителем релизов для всей семьи – мультфильмом ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. Здесь у анимации второе место. А на «Кинопоиске» она уступила игровому кино и заняла восьмую строчку.

Среди российских картин следующей по представленности стала комедия МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ – ее приобрели четыре стриминга. Пользователи Okko и КИОН отдали ей четвертое место. На Premier, где базируются звезды фильма, популярные стендаперши, ей досталась шестая строчка, на Wink – девятая.

Также среди отечественных релизов стоит отметить музыкальную драму ЧУЧЕЛО, переосмысляющую в современности одноименную повесть Владимира Железникова. Внимание на нее обратили на «Иви» (седьмое место) и Okko (десятое место). А КИОН получил возможность продемонстрировать характер своей ключевой аудитории с выходом российского боевика ПОЗЫВНОЙ «АСКЕТ»: здесь у него первое место. На Wink, пользователей которого также можно охарактеризовать как патриотичных, экшн с Евгением Шириковым и Марьей Симоновой, кстати, звездой вышеупомянутого ЧУЧЕЛА, получил бронзу.

Среди зарубежных новинок в октябре лучше всех сработал триллер с Галь Гадот БЕГУЩАЯ. Экшн не задержался в кинотеатрах и уже через четыре недели оказался на стримингах: зрительское серебро он получил на «Иви» и КИОН, пятые и шестые места – на Okko и «Кинопоиске» соответственно. Причем на трех площадках из перечисленных фильм «Вольги» обогнал тяжеловеса «Атмосферы Кино» МЯТЕЖ с Джейсоном Стэйтемом, которому зрители отдали седьмые места на «Кинопоиске» и КИОН, а также восьмое на Okko. Можно осторожно предположить, что последнему навредила не столько жанровая конкуренция, сколько длинное цифровое окно – девять недель. Ядро целевой аудитории обеих новинок одинаковое, и тот зритель, который отложил просмотр боевика со Стэйтемом до выхода в онлайн, мог попросту про него забыть, учитывая близкое появление чуть более яркой и оригинальной картины. А вот самая звездная цифровая новинка – КОДЕКС ДАНТЕ – выступила слабее всех в обозначенной тройке: седьмое место на Wink и девятое – на «Иви».

Также в числе трендов можно отметить сезонность – когда в рейтинги возвращаются хиты, ассоциирующиеся с определенным периодом. Так, на «Кинопоиске» топ-10 замкнули ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. А вот ЧЕБУРАШКА 2 на восьмом месте чарта Start относится скорее уже к другому тренду – подготовке к просмотру новой части. Рекламная кампания триквела уже началась, логично пересмотреть предыдущий эпизод. В этот же тренд вписывается музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! на девятом месте стриминга от основателей YBW: очевидно, что пользователи готовились к выходу продолжения в кинотеатрах.

МОНОЛОГ НЕВСКОГО

Одним из самых ярких в 2026 году можно назвать перекрестный тренд между просмотрами полнометражного кино и сериалов, когда популярность одного проекта поднимает волну интереса к остальным. Выше мы уже писали, что выход на стримингах КОЛОБКА помог зрителям вспомнить про сериал «Последний богатырь. Наследие». А в прошлые месяцы на фоне успеха триллера «Холод» в топы вернулись другие релизы с участием исполнительницы главной роли Любови Аксеновой. В октябре эта тенденция обрела новые лица – Матвея Лыкова и Вероники Журавлевой. 6 октября на «Иви» и Start вышел второй сезон костюмированной мелодрамы «История его служанки» (первое и четвертое места соответственно), и можно с уверенностью сказать, что присутствие в топах этих же платформ фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (пятое место на Start и шестое – на «Иви») связано уже не с самим интересом к «сарафанному» хиту, а конкретно к актрисе, исполняющей в нем главную и тоже романтическую роль. Пользователи «Иви», пожалуй, удивили больше всех: из каталога сразу на четвертую строчку взлетело фэнтези 2015 года ОН – ДРАКОН с Матвеем Лыковым также в романтическом образе. За всю историю наблюдений БК проекта в рейтингах платформ не было.

В сериальном сегменте именно в 2026 году в связи с появлением витрины ТНТ в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» очертилась новая тенденция: свежие проекты телеканала оказываются более востребованными на платформе «Яндекса», тогда как на домашний Premier зрители идут за вечнозелеными хитами вроде «Реальных пацанов». В октябре подтверждением этого наблюдения стала комедия «Вор в загоне» с Владимиром Вдовиченковым и Денисом Власенко, которая лидирует на «Кинопоиске» и замыкает топ стриминга ГПМ. Там первым стал детектив «Невский», новый сезон которого вышел в конце сентября. Также легендарный детектив с Антоном Васильевым, девятый сезон которого уже находится в работе, получил бронзу на «Иви», где традиционно ценят остросюжетные проекты НТВ. Вторым объединяющим релизом двух площадок, «Иви» и Premier, стал тоже детективный боевик, «Ронин» (шестое и девятое места соответственно).

При отсутствии в рейтинге БК «Амедиатеки» можно смело утверждать, что одним из главных удивлений октября стало попадание в сериальную десятку лучших аниме: исторический детектив «Монолог фармацевта» можно посмотреть на «Кинопоиске» и «Иви». Но только на первом стриминге он получил заметное внимание, позволившее ему занять восьмое место. А вот мотивационное спортивное драмеди «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко удивило со знаком минус. Проект стартовал в середине месяца и не смог потеснить из тройки лидеров уже работающие сериалы – у него четвертое место.

Пожалуй, главная борьба развернулась в октябре на Okko: 1-го числа здесь вышел фантастический триллер по мотивам произведений братьев Стругацких «Полдень» с Юрием Колокольниковым и Максимом Матвеевым в главных ролях, а 15-го – драма-расследование «Полураспад» о ядерных испытаниях на Тоцком полигоне. В итоге более поздняя новинка возглавила рейтинг, получив предварительный прогрев интереса за счет документального мини-сериала «Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР» (восьмое место), а фантастика стала третьей, уступив хиту прошлого месяца, «Большой фарме». Впрочем, копродукционный сериал сполна удостоился внимания на второй производящей платформе – КИОН, здесь у него первое место. При том, что последующие строчки занимают более традиционные для стриминга МТС проекты – с военным, патриотическим и детективным остросюжетным уклоном. В числе новинок «Отряд 731» на третьем месте, «Балтийское море» на шестом. А также возвращением в рейтинг отметил годовщину уже официальный хит площадки, мистический триллер «Бар «Один звонок», чья премьера состоялась 1 октября 2025 года.

Возвращение на экраны отметили и «Папины дочки. Новые». Шестой сезон, который должен подготовить зрителей ко второму полнометражному фильму, ПАПИНЫ ДОЧКИ. СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ! (с 11 февраля 2027 года), позволил семейному ситкому возглавить рейтинг Start. На «Иви» сериал стал седьмым. Отдельно стоит отметить новый проект Start «ИИнга», который стартовал всего за пару дней до конца месяца и вошел в топ-10, заняв восьмое место. Учитывая оригинальную рекламную кампанию, затронувшую не только соцсети платформы, но и работу непосредственно с витриной сервиса, можно предполагать, что сериал поднимется в пятерку лучших в ноябре.

Особняком в наблюдаемом месяце стоит Wink, в котором реалистичные «Спецы» все же победили фантастический проект «Трудно быть богом» и заняли первое место. В свою очередь сериал по мотивам романа братьев Стругацких не сдвинулся со второй строчки, откуда стартовал в сентябре. Учитывая масштаб постановки и хронометраж серий, легко предположить, что проект с Сергеем Безруковым, Федором Бондарчуком и Викторией Исаковой задержится в рейтинге надолго.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

19.11.2026 Автор: Вероника Cкурихина